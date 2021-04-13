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樓宇局清晨6時來敲門 華男住家改建陷無止盡惡意投訴

記者黃伊奕／紐約報導
趙碩翻新房屋期間，不斷遭惡性投訴，工期延誤了一年多。（趙碩提供）
趙碩翻新房屋期間，不斷遭惡性投訴，工期延誤了一年多。（趙碩提供）

居住在史泰登島的華男趙碩在取得建築設計碩士學位後，和父母商量將老房翻新，起初一切順利，哪知疫情爆發後，不斷遭人惡意向樓宇局投訴，給他們帶來各種麻煩；他懷疑這一切都與不斷上升的針對亞裔的歧視和仇恨情緒有關。

趙碩表示，自己和父母自2006年起就居住在史泰登島這棟房屋內，「基本我學生時期都是在史泰登島度過，父母工作和生活也都在此，對當地十分熟悉」。

2016年，趙碩成功獲得建築設計碩士學位，為了讓辛苦一輩子的父母居住得好一些，決定開始對房屋進行重新設計改造，在經過長時間政府申請、審批工作後，正式在2019年6月開始動工；「一開始一切都好，僅接到一兩個樓宇局的投訴，例如電線裸露在外等，當時的投訴也都屬實，在我看來非常正常，樓宇局進行檢查後也沒有進行任何處罰。」

但自疫情開始後，從去年5月他的房屋開始遭遇各種惡性投訴，所有舉報也都是無中生有，例如明明擁有合法申請施工的文件，卻被投訴稱無證施工；或者投訴說房子看上去很可疑、是遺棄房屋、不按圖紙施工等。

因為這些投訴都是匿名，過去一年裡樓宇局工作人員頻繁登門，甚至有時清晨6時就來敲門；趙碩說，「這無止盡的投訴，給家人精神造成巨大壓力。」

樓宇局頻繁上門檢查，也曾經因一些非常小的問題開出過兩個罰單，其中一個經過聽證會被取消，另外一個罰金減半，「被查出的問題與投訴完全無關，也都是一些施工時很難避免的小問題，但因此導致施工一停再停，罰金不多但施工上的開支一再增加。」

因為種種麻煩，原本可以在2020年5月就完工的施工一直被拖到現在，趙碩一家人去年10月也才搬回房屋內；哪知後續投訴仍不斷，直到本月8日，他和聘請的建築工程事務所又收到樓宇局發來的郵件，稱要重新審核房屋最早批准的施工證和設計圖紙，並僅給出15天期限；趙碩說「我和建築師都認為這一要求在業內並不常見。」

9日，趙碩偶然發現自家房屋在半小時內又增加了三個匿名舉報，「這三個舉辦電話幾乎是連著打的，說我們無證施工，但事實上我們當時根本就沒有在進行任何施工」；投訴人稱自己親眼目睹，趙碩母親則回想，當時有一名白人男子駕駛的一輛十分顯眼的紅色轎車一直停在門口，車身上貼著不少支持川普的貼紙。

回想起疫情之後經歷的種種，趙碩懷疑自己家是不是成為仇恨亞裔情緒的受害者；趙碩說，像這種濫用市府投訴系統，並進行虛假投訴給他們帶來無窮的困擾；政府部門原本因是服務社區和納稅人，卻被不懷好意者利用，導致他們一次又一次成為受害者。

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