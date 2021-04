罵便衣警「滾回中國」 男被控輕罪即釋放

羅德里格斯僅被控輕罪騷擾後釋放。(ABC視頻截圖)

日前在曼哈頓中城對亞裔 便衣警察 發表仇恨亞裔言論、威脅要拿刀子捅而當場被捕的非洲裔男子羅德里格斯(Juvian Rodriguez),在曼哈頓刑事法院(Manhattan Criminal Court)被以輕罪騷擾(misdemeanor harassment)起訴;但新保釋法下,即便他曾有20多次被捕紀錄,仍在12個小時內就被釋放,讓司法專家痛批紐約市 「旋轉門」(revolving door)似的司法制度。

在9日下午約1時20分,35歲的羅德里格斯在中城33街交第七大道處,朝一名執勤的亞裔便衣警員咆嘯「在你被埋進墓地之前,快滾回中國!」(Go back to China before you end up in a graveyard!),更揚言說:「我要扇你一巴掌,然後再在你臉上捅一刀。」(I'm gonna slap the holy piss out of you and stab you in the face.)

現場警員表示,羅德里格斯在被戴上手銬之前,還對該便衣警員說,「就算進監獄,我也不在乎」;但他在被捕後的12小時,於10日凌晨約1時就被釋放;根據訴狀,警方還在他的腰包內找到用於吸食快克古柯鹼(crack)的煙管。

現任約翰傑刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)兼任教授、退休市警警探阿卡扎(Michael Alcazar)痛批紐約市的司法制度有如「旋轉門」一般,讓嫌犯隨意進進出出;他說,便衣警察在街頭打擊犯罪,但市警仍像往常一樣碰到障礙,「我們逮捕、起訴嫌犯,但就像這個案子一樣,即便嫌犯有許多前科,仍可以逍遙法外。」

紐約州於去年實施新的保釋改革法案,規定法官不能對未威脅公共安全的非暴力犯罪被告要求現金保釋,大部分入室盜竊、未使用武器進行的銀行搶劫等約25種重罪均在列,而加害人針對受害人的種族、性別、宗教等理由犯罪,也包括在其中。

根據市警發言人,羅德里格斯此前還曾被捕24次,包括刑事非法入侵、盜竊、偽造、刑事持有被盜財物、刑事持有武器等前科。