校園防疫放寬 更多學生返實體課

州府已經同意將部分學校內社交安全距離從六呎縮短至三呎，紐約市公立小學生將有更多實體課堂時間。（市長辦公室提供）

紐約州 長葛謨(Andrew Cuomo)11日表示，全州新冠住院人數持續下降，已經創下去年12月初以來新低，新冠檢測陽性率也降至3%以下；隨著疫情 緩解，州府已經同意採納聯邦疾病防治中心(CDC)的建議，將部分學校內社交安全距離從六呎縮短至三呎，此舉預計將讓更多紐約市公立小學生有更多實體課堂時間。

州府數據顯示，全州10日共新增6764例新冠肺炎感染病例，陽性率為2.99%；新冠住院人數下降158人至4083人，為去年12月2日以來新低，過去一周總住院人數淨減少290人。

此外，全州過去一周內共有將近150萬人接種疫苗，過去24小時的施打次數接近19萬，目前全州已有將近四分之一的居民完全接種，37.4%的居民至少接種一針。

葛謨表示，儘管紐約州已經放開所有成年人接種新冠疫苗，並加速為疫情做嚴重的社區增設接種點，「但疫情仍未結束，民眾仍須小心防疫；我知道現在距離疫情開始已經一年之久，許多人感到疲憊，但是必須要有耐心和毅力，我們才能最終戰勝疫情；我們仍然在與感染率賽跑，我希望所有未註冊的居民都盡快預約接種疫苗。」

另外，州府日前已經同意採納CDC的建議，小學和部分初高中校園學生課桌相距三呎即可，但學生到校仍要戴口罩，在體育活動、午餐、合唱練習等活動中仍須保持六呎距離，教師也須與他人相距六呎；此舉預計能增加教學樓的容納的學生人數，讓更多學生增加上實體課的天數，但目前尚不知有多少學生將受此影響。

目前，全市公立小學共有19萬學生，約有30%選擇返校上課，其餘選擇上網課；由於社交距離 要求導致教學樓容納學生數量下降，一些返校上課的學生必須分批次上課，導致無法為這些學生保證每周五天的實體課；州內小學縮小社交距離要求後，預計將有更多學生有機會上每周五天的實體課。

市府此前也開放網課學生轉回實體課的時間窗口，但目前期限已過，市府也並未透露有多少學生選擇轉回實體課，同時也並未通知這些學生返校；教師聯合工會(UFT)主席穆格魯(Michael Mulgrew)表示，工會將將會和市府合作，根據新規對相關學校的實體課安排作出調整；目前，市府仍未決定是否對初中和高中實施社交距離新規。