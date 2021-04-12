加大研究：紐約4歲學前班 白人、亞裔社區較佳

研究顯示，四歲學前班項目的教學質量實際存在巨大差異，白人、亞裔學生較多的項目以及高收入社區的項目，教學質量明顯較好。（市長辦公室提供）

高收入社區教學品質 明顯較好

儘管四歲學前班項目(pre-K)經常被紐約市 長白思豪(Bill de Blasio)當做引以為傲的政績，認為此項目是縮小族裔貧富差距的典範；但有研究顯示，這一免費項目的教學質量實際存在巨大差異，白人、亞裔學生較多的項目以及高收入社區的項目，教學質量明顯較好。

四歲學前班項目迄今已運行七年，根據柏克萊加大(UC Berkeley)的一項研究，並非紐約市全市所有的四歲學前班項目的質量都一樣好；市府成立該項目的本意是為低收入 社區提供更低成本的教育機會，但研究顯示非洲裔、西語裔社區以及貧困率較高的社區中，四歲學前班項目的教學質量幾年來持續下降；同時，白人和亞裔學生較多的項目以及高收入社區的項目質量則明顯提高。

該研究分析了市府使用的兩項衡量教學質量的標準，即早教環境評分(Early Childhood Environment Rating)及教室評分系統(Classroom Assessment Scoring System)，這兩項評分主要依據的是教學流程、學生的思維和語言發展以及項目設施等；研究認為，大部分項目的評分顯示其能夠有效促進學生學習，但低收入社區的項目得分較低，其教學進度比平均水平要落後三到五個月，而且白人和亞裔學生較多的項目，教學成果也更好。

學者：反而加劇早期教育族裔差距

而且，紐約市本身就是全美隔離情況最為嚴重的教育系統，該研究顯示，四歲學前班的隔離狀況比其他年級更為嚴重；該研究的第一作者富勒(Bruce Fuller)表示，「四歲學前班項目其實加劇了早期教育中的族裔差距，因此不應指望該項目能起到日後縮小族裔間收入差距的作用」。

富勒並未分析產生這一現象的原因，但他表示，其中一個原因可能是好老師從低質量項目跳槽到高質量項目，因為高質量項目的薪資更高。

不過，市教育局 表示，四歲學前班項目的教學質量評分超過全國平均水平，而且絕大部分項目質量達標，反響良好；對家長的溫覺調查也顯示，大部分家長對四歲學前班項目感到滿意；教育局發言人卡薩斯諾瓦斯(Sarah Casasnovas)說，「四歲學前班項目是全美教育很有價值的典範，這項研究只考慮了狹義衡量的教學質量，我們仍將致力於理解和解決早教中的族裔差距問題」。