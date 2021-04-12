華埠弒兄男 自首時手提沾血利刃

華埠政府樓發生弟弟持刀殺兄案。(本報檔案照)

曼哈頓華埠 市警五分局轄區10日下午發生華裔 弟弟持刀捅傷哥哥後，送醫不治的凶殺案；警方11日表示，當時弟弟徒步走到附近的市警總局對警員說：「我剛殺了我哥」，這時他的手上仍拿著殺害哥哥、沾滿血跡的刀子。

居住在華埠聖詹姆士坊(St. James Pl.)15號史密斯政府樓(Alfred E.Smith Houses)的50歲弟弟劉垂光(Triquang Lau，音譯)，在10日下午約2時53分時，與哥哥因口角演變肢體衝突而持刀相向，持刀將61歲的哥哥捅傷後，於同日下午約3時25分，走到市警總局自首。

由於劉垂光不會說英文，他從家中徒步走到總局外，找到現場的華裔執勤警員用中文說：「我剛殺了我哥」；警方表示，劉垂光自首時手上仍拿著沾滿血跡的刀子。

根據「每日新聞」報導，住在同層樓的鄰居在開門後看到現場滿是警察感到相當吃驚，在看到有急救人員在對倒地華男實施心肺復甦術(CPR)時還一度以為是心臟病；對於兄弟的衝突，該名鄰居則說「沒有聽到任何聲音」，他還說：「那間公寓總是很安靜。」

61歲的哥哥被送往紐約長老會下城醫院(NewYork-Presbyterian/Lower. Manhattan Hospital)搶救，但仍因失血過多傷重不治。

檢方以二級謀殺罪嫌起訴劉垂光，並將其逮捕，在曼哈頓刑事法院(Manhattan Criminal Court)過堂。