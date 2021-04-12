長島華生集會 對仇恨亞裔說不

長島的眾多華裔學生集會，呼籲停止仇恨亞裔。(記者朱蕾/攝影)

紐約長島 北罕普斯狄鎮(Town of North Hempstead)的數十名華裔高中生，11日在長島大頸進行「停止仇恨亞裔 集會及遊行」，華裔二代青少年們表達對亞裔遭仇恨和歧視的憤怒，並表示亞裔不再沉默，呼籲停止仇恨。

參加集會的學生們手舉自己製作的多種中、英文標語，高呼停止仇恨亞裔。集會召集人之一、16歲的吳Anjelica表示，「當我看到亞裔被推倒在地並遭人毆打時，我感到恐懼；我開始問自己，我能做什麼；作為年輕一代，我們有義務大聲疾呼，為我們的長輩、兄弟姐妹和鄰居站出來，也是相互支持，從而改變現狀。」

Anjelica說，「我為我是亞裔而驕傲，希望通過此次集會和遊行鼓舞鄰居和朋友發聲，確保所有社區聽到我們的聲音並感受到支持。」

新海德公園紀念高中(New Hyde Park Memorial High School)12年級學生王Olivia表示，對亞裔的歧視已持續很長時間，是時候該結束了，「我們今天在此集會，因為不能再保持沉默；面對亞裔年長者走在街上遭攻擊、亞裔學生聽到同學說出傷害性話語等事件，我們要清楚且大聲的說，『我們所經歷的這些都是錯的，我們和其他所有人一樣，應得到愛與尊重』，」

Olivia說，「我們的文化不是玩笑，而是我們身分認同中美麗和寶貴的一部分。代表具有價值，我們呼籲亞裔的歷史被寫入美國 歷史，不僅是排華法案、第一條橫貫大陸鐵路，還要包括亞裔有價值的觀點」，她表示，「我們這一代有力量改變未來，不要猶豫，我們才剛開始」。

長島朋友學院(Friends Academy)11年級學生李榕(Raymond Li)表示，去年夏天起，他看到針對亞裔的仇恨和歧視行為大增，便努力為社區提供幫助，同時傳達，「我們也是疫情的受害人，我們在共同抗擊疫情。」

「在美國發生的這些事讓我震驚，我曾被告知，美國是全世界最好的國家，這裡友好、接受每一種文化；」李榕說，「我們要表明，我們並不弱，能夠為我們的權力抗爭。」

大頸南高中(Great Neck South High School)11年級學生高Rosanna表示，「長久以來，社會形成一種觀念，我們不夠好，我們是外人；但我要說，我們不是病毒，我們不是少數族裔的典型，我們不是你們的替罪羊；亞裔女孩不應該害怕自己是亞裔，因為白人女孩不害怕自己的白人」。