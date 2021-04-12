我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美已施打1.87億劑疫苗 逾2成完成接種

加州東灣三谷華人家門口遭劫匪拿槍指頭 警逮3匪

長島華生集會 對仇恨亞裔說不

記者朱蕾／紐約報導
長島的眾多華裔學生集會，呼籲停止仇恨亞裔。(記者朱蕾/攝影)
長島的眾多華裔學生集會，呼籲停止仇恨亞裔。(記者朱蕾/攝影)

紐約長島北罕普斯狄鎮(Town of North Hempstead)的數十名華裔高中生，11日在長島大頸進行「停止仇恨亞裔集會及遊行」，華裔二代青少年們表達對亞裔遭仇恨和歧視的憤怒，並表示亞裔不再沉默，呼籲停止仇恨。

參加集會的學生們手舉自己製作的多種中、英文標語，高呼停止仇恨亞裔。集會召集人之一、16歲的吳Anjelica表示，「當我看到亞裔被推倒在地並遭人毆打時，我感到恐懼；我開始問自己，我能做什麼；作為年輕一代，我們有義務大聲疾呼，為我們的長輩、兄弟姐妹和鄰居站出來，也是相互支持，從而改變現狀。」

Anjelica說，「我為我是亞裔而驕傲，希望通過此次集會和遊行鼓舞鄰居和朋友發聲，確保所有社區聽到我們的聲音並感受到支持。」

新海德公園紀念高中(New Hyde Park Memorial High School)12年級學生王Olivia表示，對亞裔的歧視已持續很長時間，是時候該結束了，「我們今天在此集會，因為不能再保持沉默；面對亞裔年長者走在街上遭攻擊、亞裔學生聽到同學說出傷害性話語等事件，我們要清楚且大聲的說，『我們所經歷的這些都是錯的，我們和其他所有人一樣，應得到愛與尊重』，」

Olivia說，「我們的文化不是玩笑，而是我們身分認同中美麗和寶貴的一部分。代表具有價值，我們呼籲亞裔的歷史被寫入美國歷史，不僅是排華法案、第一條橫貫大陸鐵路，還要包括亞裔有價值的觀點」，她表示，「我們這一代有力量改變未來，不要猶豫，我們才剛開始」。

長島朋友學院(Friends Academy)11年級學生李榕(Raymond Li)表示，去年夏天起，他看到針對亞裔的仇恨和歧視行為大增，便努力為社區提供幫助，同時傳達，「我們也是疫情的受害人，我們在共同抗擊疫情。」

「在美國發生的這些事讓我震驚，我曾被告知，美國是全世界最好的國家，這裡友好、接受每一種文化；」李榕說，「我們要表明，我們並不弱，能夠為我們的權力抗爭。」

大頸南高中(Great Neck South High School)11年級學生高Rosanna表示，「長久以來，社會形成一種觀念，我們不夠好，我們是外人；但我要說，我們不是病毒，我們不是少數族裔的典型，我們不是你們的替罪羊；亞裔女孩不應該害怕自己是亞裔，因為白人女孩不害怕自己的白人」。

吳Anjelica(前排右)帶領數十名長島學生遊行，一路高呼停止仇恨，呼籲和平。...
吳Anjelica(前排右)帶領數十名長島學生遊行，一路高呼停止仇恨，呼籲和平。(記者朱蕾/攝影)
華生們手舉自己製作的各種標語，參加集會。(記者朱蕾/攝影)
華生們手舉自己製作的各種標語，參加集會。(記者朱蕾/攝影)

亞裔 長島 美國

上一則

紐約市長參選人 拉近與選民距離 線下活動趨頻繁能

下一則

警員長島攔違規車 遭駕駛刺傷命危

延伸閱讀

共和黨金主集會 川普髒話罵麥康諾、揶揄趙小蘭

共和黨金主集會 川普髒話罵麥康諾、揶揄趙小蘭
「白人的命也是命」南加集會 三人被捕

「白人的命也是命」南加集會 三人被捕
舊金山市立大學學生遊行 籲停止減課程裁教員

舊金山市立大學學生遊行 籲停止減課程裁教員
反仇恨亞裔 金山庫比蒂諾遊行 市長：歡迎背景多元人們

反仇恨亞裔 金山庫比蒂諾遊行 市長：歡迎背景多元人們
南加核桃市集會 聲援全國制止反亞裔仇恨犯罪

南加核桃市集會 聲援全國制止反亞裔仇恨犯罪

熱門新聞

從紐約飛往上海的東航日前出現十例確診患者，規定自19日起暫停該航班運行四周；圖為今年3月底的紐約甘迺迪國際機場(JFK)。(讀者提供)

東航紐約→上海航班熔斷 飛中航線票價飆漲

2021-04-09 09:37
大批警員剛到法拉盛凱辛納公園附近的事發現場。(取自Citizen App)

紐約市警分局長 警車停法拉盛公園旁自殺

2021-04-05 21:25
華裔兄弟反目持刀相向，一人送醫後不治身亡，傷人者市警總局投案。(記者張晨/攝影)

紐約華埠凶殺案 華裔兄弟持刀相向 一人送醫不治

2021-04-10 18:34
宋良表示，他的租客離開住宅前，大肆破壞屋內設施，讓他必須再花費60萬元重新裝修。(宋良提供)

惡房客不交租還毀房 華裔房東叫苦

2021-04-10 02:28

亞裔女莫名被扯髮 嫌犯逮到了…還曾在羊頭灣推倒華翁

2021-04-08 02:30
國際刑警組織對潘勤軒發出紅色通緝令。（國際刑警組織提供）

潘勤軒涉殺耶魯華生 國際刑警組織發紅色通緝令

2021-04-07 08:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美軍公布神盾艦長翹腳近距監控遼寧艦 照片疑陸續遭删

美軍公布神盾艦長翹腳近距監控遼寧艦 照片疑陸續遭删
40歲大叔如何追到20歲嫩妹？網揭3要素：百分之百可以

40歲大叔如何追到20歲嫩妹？網揭3要素：百分之百可以
中國製COVID-19疫苗 疾控中心主任坦言效力低

中國製COVID-19疫苗 疾控中心主任坦言效力低
國務卿：武力改變台海現狀嚴重錯誤 迴避美是否出兵護台

國務卿：武力改變台海現狀嚴重錯誤 迴避美是否出兵護台
共和黨金主集會 川普髒話罵麥康諾、揶揄趙小蘭

共和黨金主集會 川普髒話罵麥康諾、揶揄趙小蘭