「保護唐人街」 每周六巡邏華埠

「保護唐人街」組織志願者，每周末在華埠巡邏。(保護唐人街提供)

紐約市 近日頻發針對亞裔的暴力案件，曼哈頓華埠 一對華裔 姊弟成立「保護唐人街」(Protect Chinatown)組織，自3月開始每周六下午組織志願者巡邏華埠；此外也向有需要的老人派發警報器，民眾只要一通電話，就有志願者陪伴外出，保護出行安全。

10日下午5時，十幾名志願者如往常一樣，在包厘街(Bowery)交地威臣街(Division St.)的孔子像前集合後，開始分隊巡邏。

該組織發起人楊姍迪(Sandy Angela Yang)和楊曉東(Ricky Xiao Yang)兩姊弟表示，看到這些暴力案件，開始擔心自己父母外出安全，進而發想成立非營利機構，號召年輕志願者，陪著長者或有需要的人出行。

「我和弟弟從小在華埠長大，看到新冠肺炎疫情對華埠的影響不僅在經濟層面，也讓華裔社區安全再度受到挑戰。」楊姍迪說。

楊姍迪說，新成立「保護唐人街」的作用是，長者或有需要者通過打電話、上網預約，提供要出行的時間、出發點及終點地址，組織就會派志願者護送長者出門，避免長者在出行過程中落單，成為攻擊者的目標。

楊曉東則表示，參與該組織的志工各年齡、背景都有，且除了英文外還會說多種語言，包括國語、廣東話、福州話、台山話；該組織發出消息後，就吸引不少人加入志工隊伍，希望為社區長者服務，目前約有35名志願者，未來希望擴大服務至其他社區。

詳情可上https://www.protectchinatown.com/查詢，預約電話為(646)543-4055或上網填表https://forms.gle/fksmNxF3NMTgA11V8，報名志工則可上https://forms.gle/2Tn1kHkgbmrpyi7L9。