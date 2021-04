日落公園中餐館 驚現辱華字條

日落公園華社一間中餐館戶外用餐區域內的窗口上出現辱華字條。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)日落公園華社日前出現辱華紙條,一家中餐館 貼在戶外用餐區窗口的菜單上,遭人塗鴉寫上著「X你、吃屎,他X的中國 人,別在這吃東西」(Fuck You. Eat Shit. Fuckin Chinos. Do not eat here),以及「中國人用新冠病毒侵襲美國,遠離中國人(Fuckin China attack American with Covid. Stay away from Chinos)」;警員通過監控錄像,發現一名身形矮小的女性曾在用餐區域待超過30分鐘,但還沒鎖定其身分信息,呼籲知情民眾提供線索。

消息指出,這個辱華信息出現在7大道5322號「鄉之味」中餐館的戶外用餐區,華裔 民眾日前發現辱華信息後,立即報警處理;轄管當地的72分局警員、亞裔仇恨犯罪工作組兩名警探抵達現場,至少調查了三個小時。

華裔警探張棟志(Daniel Zhang)聯繫了當時不在店裡的中餐館業者,當事人表示,很多天前已發現這些塗鴉,可是沒及時報警。

業者也提到,市府推行的新冠疫苗接種巴士服務,自7日起三天就在附近設立,期間戶外用餐區域未開放使用;直到9日一名民眾林先生發現塗鴉後,報警求助。

警方在監控錄像中發現該名可疑的身形矮小的女子,疑似是寫下辱華信息的民眾。(視頻截圖)

警方查看監控錄像,發現一名身型矮小、形跡可疑的女子曾在該區域逗留36分鐘;警方表示,女子不確定是顧客還是經過中餐館的路人,但長達半小時一直進進出出,也曾在用餐區椅子上坐了十分鐘。

警方說,監控錄像看不清嫌犯的樣貌,現只能確定是一名身型嬌小的女性,進一步消息還在調查中;72分局局長卡斯特羅(Ernesto Castro)對該案表示高度關注,呼籲居民或商家若再發現仇恨紙條,立即報警911,幫助警方可以及時採取行動,在可能發生傷人案前逮捕嫌犯。

警方呼籲民眾若看到形跡可疑者或與照片中體貌特徵相似者,立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477),也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com,或透過手機發消息至274637(CRIMES),然後輸入TIP577,消息來源絕對保密。