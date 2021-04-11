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紐約州校園社交距離縮為3呎 學生仍要戴口罩

記者金春香／紐約報導
圖為曼哈頓華埠容閎小學。(Getty Images)
圖為曼哈頓華埠容閎小學。(Getty Images)

紐約州衛生廳9日發布最新學校實體課安全防疫指南，學生到校仍要戴口罩，小學和部分初高中校園學生課桌相距三呎即可，但學生在體育活動、午餐、合唱練習等活動中仍須保持六呎距離，教師也須與他人相距六呎；截至10日，紐約州接近每四人中，已有一人完全接種新冠疫苗。

美國疾病防治中心(CDC)上月19日將防疫指南中學校社交距離由六呎降為三呎，紐約市長白思豪(Bill de Blasio)隨即宣布遵循CDC新規進行調整；但市教師聯合工會(UFT)表示，CDC新規是否成為政策採納，決定權在州府而不是市府。

如今隨著接種疫苗人數穩定增加，州府也放鬆學校實體課防疫要求；衛生廳公布的新規為，小學生在課堂內僅需要維持三呎的社交距離，初中和高中則可根據各校實體課學生數量及所在地區的新冠檢測陽性率，選擇將六呎距離降為三呎。

學生在校內除午餐時間，仍需要全程配戴口罩；人與人之間仍須遵守六呎距離，包括午餐和在校內公共場所活動時，也需要保證六呎距離。

州衛生廳指出，陽性率較低的學區和學校修改社交距離防疫要求前，需要先徵求家長、教職員工和地方衛生部門的意見。

聯邦此前頒布三呎社交距離規定，是為了推動拜登總統希望在5月前，保證全國幼稚園至八年級學生全面回歸實體課；但紐約州一直未宣布實施此新規，令州內很多學區感到失望，由於社交距離的限制，無法讓更多學生回歸課堂。

紐約州教師聯合會(New York State United Teachers)10日表示，衛生廳更新的防疫指南，除了修改學生課桌間社交距離外，也強調配戴口罩和通風系統的必要性，除此之外，學校仍要嚴格檢查學生體溫，以及進行新冠病毒檢測，才能保證師生安全。

不過UFT表示，由於大部分學生仍然選擇遠程學習，學校防疫規定的更新只能在有限的教學樓實施。

9日是紐約市公校學生本學年最後一次從線上教學轉回實體課的申請截止日期，根據市長9日公布數據，僅有4萬名學生選擇回校上課，仍有近70萬名學生堅持線上學習。

紐約州疫苗施打量穩步增加，截至10日，已施打超過1166萬劑，接近每四人中就有一人完全接種。

紐約州 社交距離 防疫

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