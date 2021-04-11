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娛樂大麻合法化 納蘇郡撤千起相關指控

記者牟蘭／紐約報導
紐約州府日前通過娛樂大麻合法化。(美聯社)
紐約州府日前通過娛樂大麻合法化。(美聯社)

紐約長島納蘇郡(Nassau County)地區檢察官辛加斯(Madeline Singas)日前宣布，當局將撤銷超過1000起持有或吸食大麻與賣淫相關的指控；她表示，州府日前通過娛樂大麻合法化與部分賣淫去罪化，因此撤案，以幫助那些曾被指控的人士重返正常生活，不會因這些指控在求職或租房時受阻。

納蘇郡檢察官辦公室日前宣布撤銷1169起指控，其中892起案件涉及持有或吸食大麻，另有277起案件涉賣春或相關指控；該區助理檢察官(Stepanie Dellinger)德林格回應稱，這些指控的撤銷是因為州府日前通過娛樂大麻合法化並廢除「禁止以賣淫為目的在街頭遊蕩」法。

辛加斯補充，由於上述指控，這些被告求職或租房進行背景調查時，受到負面影響，「撤銷這些控罪意味著幫這些被告去掉人生阻礙，讓他們能重返正常生活」。

納蘇郡法官福克斯-麥克唐納(Elizabeth Fox-McDnough)8日簽署納蘇郡檢方此一訴求，紐約法援處律師那不勒斯(Timothy Naples)代表多個案件被告見證這一時刻並表示支持。

辛加斯表示，她的辦公室將聯合律師，將撤案的消息告知被告，她期盼與社區合作，進行更多外展宣傳，讓更多民眾了解政策的改變。

為響應州府新法，蘇福克郡(Suffolk County)地區檢察官辦公室撤銷1633起大麻相關指控；未來數周內，還將撤銷600到700起涉嫌持有或吸食大麻以及其他罪案的指控。

紐約 大麻合法化 長島

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