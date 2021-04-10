公共海灘、泳池 今夏如期開放

紐約市的公共海灘將從5月下旬的國殤日長周末開始開放；圖為布碌崙的康尼島海灘。(歐新社)

紐約市 長白思豪 日前宣布，全市五區的公共海灘將如約在5月下旬的國殤日(Memorial Day)長周末開放，全市公共泳池也將在暑期開放。

白思豪表示，此舉意味著紐約市向恢復正常邁出一步；包括布碌崙(布魯克林)康尼島海灘、皇后區洛克威海灘等全市總長14哩的海灘，都將在5月29日(周六)向民眾開放，並有救生員從上午10時至下午6時在場執勤，但為安全起見，目前仍禁止民眾下海游泳 。

此外，全市五區53個戶外公共泳池中，除了五個仍在維修，48個也將從公校本學期最後一天、6月26日起開放；開放游泳時間和往年一樣，每日上午11時至下午3時，及下午4時至晚7時。但市公園局所有的室內泳池何時開放仍未決定。

市府要求去海灘和泳池的民眾嚴格遵守現場工作人員指示及張貼的防疫準則，譬如在海灘上需維持六呎社交距離，戴口罩等；不過，白思豪也表示，隨著接種疫苗進度，將視疫情發展情況，在夏天對這些防疫要求有所改變，「如果情況繼續好轉，但願我們可以放鬆一些。」

去年因為新冠疫情，全市公園局管理的室內泳池關閉至今，去年夏天戶外游泳池直到7月底才開放，海灘則至7月1日才開放。