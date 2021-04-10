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康尼島遊樂場重開 再現人潮

記者顏潔恩／紐約報導
康尼島遊樂場9日重開，時隔一年再現人潮。(記者顏潔恩/攝影)
康尼島遊樂場9日重開，時隔一年再現人潮。(記者顏潔恩/攝影)

因新冠疫情而關閉長達18個月的布碌崙(布魯克林)康尼島遊樂場，9日重開迎客，市長白思豪(Bill de Blasio)、國會參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)等人出席開幕儀式；華裔市長參選人楊安澤(Andrew Yang)下午也到場支持當地小商家。

康尼島遊樂場去年整個夏季關閉，對遊樂場業者和商家帶來經濟打擊；此次回歸也更具意義，不少本地民眾從一早就現身支持，步道上有很多帶著孩子前來玩耍的家庭，康尼島時隔一年多再現人潮，活絡當地消費。

白思豪、舒默一等人9日早上舉行開幕剪綵儀式，白思豪之後親自搭乘旋風過山車(Coney Island Cyclone)，表示康尼島遊樂場重啓，意味著紐約市經濟也會復甦，「這是一年之中最好的一天之一」。

楊安澤則在下午現身，除搭乘過山車外，也排隊購買當地盛名的Nathan熱狗，表示對當地商業的支持。

為了感謝一年多以來積極抗疫的醫務人員，遊樂場贈送500個免費名額給他們及家屬，百年歷史的神奇摩天輪(Wonder Wheel)也邀請100名前線人員免費搭乘。

神奇摩天輪共同負責人Dennis Vourderis表示，「很感恩終於有機會向大眾展示，我們是能在安全的運營下提供服務的」；月神公園總裁Alessandro Zamperla則表示，過去一年多很艱辛，當天是個值得慶祝的日子，想激發更多人前來玩得開心。

月神公園在新的一年裡還為兒童增設六個新的遊樂設施，包括糖果馬戲團(Circus Candy)、消防巡邏、彩虹輪(Rainbowheel)、Aeromax、Grand Prix以及迷你老鼠(Mini Mouse)，目前全園僅能允許33%客容量，民眾需預約入場；遊樂場即日到5月31日殤日(Memorial Day)期間，只有周末開放，之後將每天都開放，並允許50%客容量。

前往遊樂的民眾仍需遵守防疫措施，在所有就餐遊樂區域必須保持距離；各個位置設有公共洗手站，也會頻繁清潔民眾高接觸區域，兩歲以上遊客都必須全程戴口罩。

楊安澤購買當地盛名的Nathan熱狗，表示對當地商業的支持。(記者顏潔恩/攝影)
楊安澤購買當地盛名的Nathan熱狗，表示對當地商業的支持。(記者顏潔恩/攝影)
康尼島遊樂場9日重開，時隔一年再現人潮。(Getty Images)
康尼島遊樂場9日重開，時隔一年再現人潮。(Getty Images)
市長白思豪搭乘旋風過山車，宣布康尼島遊樂場重啓。(歐新社)
市長白思豪搭乘旋風過山車，宣布康尼島遊樂場重啓。(歐新社)
市長白思豪搭乘旋風過山車，宣布康尼島遊樂場重啓。(市長辦公室提供)
市長白思豪搭乘旋風過山車，宣布康尼島遊樂場重啓。(市長辦公室提供)
康尼島遊樂場9日重開，時隔一年再現人潮。(路透)
康尼島遊樂場9日重開，時隔一年再現人潮。(路透)
市長白思豪9日出席康尼島遊樂場的重新開幕儀式。(市長辦公室提供)
市長白思豪9日出席康尼島遊樂場的重新開幕儀式。(市長辦公室提供)
市長白思豪、國會參院多數黨領袖舒默、副州長霍楚等嘉賓，9日為重新開放的康尼島遊樂...
市長白思豪、國會參院多數黨領袖舒默、副州長霍楚等嘉賓，9日為重新開放的康尼島遊樂場剪綵。(路透)

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