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紐約客談／把亞裔受害案件廣泛列入仇恨犯罪 未嘗不可

紐約客談

最近，紐約市警方對仇恨亞裔犯罪越來越重視了，立案很痛快，偵辦也迅速，已有多名嫌犯落網。不過也有聲音指出，並不是所有亞裔受害的案件都是仇恨犯罪；這話聽起來沒毛病，但是亞裔社區覺得，把明顯針對亞裔的案件廣泛列入仇恨犯罪，也未嘗不可，至少讓那些犯罪分子在作案前先掂量一番：可別沾上亞裔就成了罪加一等的仇恨犯罪。

在此次打擊仇恨亞裔犯罪風潮之前，一些華人受害者在報案時，警方往往十分謹慎，避免碰觸族裔仇恨犯罪話題，許多明顯針對亞裔進行羞辱和攻擊的案件，只是被當作普通刑事犯罪立案，嫌犯即使被定罪，刑罰也相對輕微。不少華人英文不佳，描述案情不力，案件的嚴重性大打折扣，就更難獲得執法單位重視。

不過，犯罪分子膽敢侵犯猶太人和非洲裔試試？恐怕輕易就被扣上種族歧視的帽子，若伴隨明確的語言攻擊，警方和檢方很大概率會依照仇恨犯罪偵辦和起訴。而長期以來，逢亞裔受害，為什麼就會像亞特蘭大按摩店連環槍擊案之後，明明大多數死者都是亞裔，警方發言人卻仍然堅持說，「目前還不能確定是仇恨亞裔犯罪」呢？

說到底還是亞裔地位太低，在美國歷史上長期被忽視、輕待和犧牲，主流社會不在乎亞裔的安全和感受，寧願對亞裔受害睜一隻眼閉一隻眼，也不想讓人口占比更多的其他族裔受一點點委屈。

而亞裔期盼的，是警方和檢方對亞裔受害案嫌犯進行毫不猶豫、絕不留情的打擊，把族裔因素尚不十分明朗的案件也列入仇恨亞裔犯罪，不管三七二十一，先把犯罪分子震懾住再說；允許定性出錯，錯了再糾正。

（紐約客談，每周二至周六見報。）

亞裔 仇恨犯罪 紐約市

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