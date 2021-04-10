我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遏止非法移民北上 美考慮付錢給中美洲國家

舊金山開放16歲以上打新冠疫苗 不用預約

同胞被欺負 李昌鈺： 我84歲了仍出手相助

記者牟蘭／紐約報導
李昌鈺(左二)受邀參加聯邦調查局康州紐黑文分局一場活動，呼籲當地民眾關注未被報告以及潛在的仇恨亞裔罪案。(蔣霞萍／攝影)
李昌鈺(左二)受邀參加聯邦調查局康州紐黑文分局一場活動，呼籲當地民眾關注未被報告以及潛在的仇恨亞裔罪案。(蔣霞萍／攝影)

刑事鑑識專家李昌鈺9日接受本報採訪時表示，他來美65年，曾在紐約曼哈頓華埠街頭被搶劫，在職場也曾差點因中國口音失去在大學任職的機會，他深知因膚色受人欺凌的感受，他說，即使自己已年過八旬，只要看到同胞被欺負，他就會伸手援助，鼓勵亞裔遇到不公，要奮起反擊。

聯邦調查局(FBI)康州紐黑文(New Haven)分局8日邀請李昌鈺與州檢察長湯偉麟(William Tong)等多位代表，呼籲當地民眾關注未被報告以及潛在的仇恨亞裔罪案。

李昌鈺表示，近期全美仇恨亞裔罪案頻發，其中多數受害人都是長者與女性，他參與這項活動，旨在鼓勵更多亞裔受欺凌後，勇敢發聲反擊，更呼籲政府完善法律，嚴懲種族歧視與仇恨犯罪。

1965年來美求學的李昌鈺表示，他最初在紐約市半工半讀，凌晨回到曼哈頓華埠住所時，在街上遭到幾名外族裔歹徒打劫，多年練武的他，奮起反擊，一人打數人，才保住了他的辛苦錢，「很長一段時間，這些搶匪都不敢搶亞洲人」。

除了曾遭暴力犯罪，李昌鈺說，他在職場也曾遭受隱性歧視，多年前他在紐黑文大學應聘教職時，曾因自己的「中文口音」英語，被外族裔教授質疑，差點失去了任教的機會，成為鑑識專家後，他也曾因自己的膚色，上庭作證時遭到他人的質疑。

李昌鈺說，這些遭遇並非只發生在他的身上，許多亞裔都曾經歷類似的不公待遇；他表示，亞裔在美國占人口比例不大，但平均繳稅金額卻超過其他族裔，且在各個領域都有代表人物，對國家有巨大貢獻，不應被如此對待，「美國是移民國家，絕大多數人都不是真正的本土居民」。

今年84歲的李昌鈺表示，雖然自己年事已高，且去年已經退休，但他說，只要是亞裔求助，他都會伸出援手，「我在街頭看見了仇恨亞裔犯罪，還是會出手」。

李昌鈺說，目前康州警方雖沒有仇恨亞裔的罪案紀錄，但他已聽聞有亞裔家門前被扔垃圾，外出購物被人無故推倒；他鼓勵亞裔、特別是華裔，應在這個艱難時刻團結一致，若受到傷害，應及時向警方報案，如果有所擔憂，也可通過他向當地執法部門報案。

李昌鈺(講話者)鼓勵更多亞裔受欺凌後，勇敢發聲反擊，更呼籲政府完善法律，嚴懲種族...
李昌鈺(講話者)鼓勵更多亞裔受欺凌後，勇敢發聲反擊，更呼籲政府完善法律，嚴懲種族歧視與仇恨犯罪。(蔣霞萍／攝影)
李昌鈺(講話者)鼓勵更多亞裔受欺凌後，勇敢發聲反擊，更呼籲政府完善法律，嚴懲種族...
李昌鈺(講話者)鼓勵更多亞裔受欺凌後，勇敢發聲反擊，更呼籲政府完善法律，嚴懲種族歧視與仇恨犯罪。(蔣霞萍／攝影)
李昌鈺(中)受邀參加聯邦調查局康州紐黑文分局一場活動，呼籲當地民眾關注未被報告以...
李昌鈺(中)受邀參加聯邦調查局康州紐黑文分局一場活動，呼籲當地民眾關注未被報告以及潛在的仇恨亞裔罪案。(蔣霞萍／攝影)

亞裔 李昌鈺 紐約市

上一則

白男3度襲擊亞裔 親人道歉：他非種族主義者 律師辯：不是犯罪

延伸閱讀

金山亞裔受害犯罪案 襲擊搶劫降 謀殺仇恨升

金山亞裔受害犯罪案 襲擊搶劫降 謀殺仇恨升
批市府對仇恨亞裔罪案不作為 市議員霍頓：和日裔妻走在街頭都怕

批市府對仇恨亞裔罪案不作為 市議員霍頓：和日裔妻走在街頭都怕
CSI李昌鈺線上鑑識科學營即日起報名

CSI李昌鈺線上鑑識科學營即日起報名
與神探一起辦案！來報名CSI李昌鈺線上鑑識科學營

與神探一起辦案！來報名CSI李昌鈺線上鑑識科學營
康州車庫拍賣35元買瓷碗 竟是明朝永樂珍品拍出72.2萬

康州車庫拍賣35元買瓷碗 竟是明朝永樂珍品拍出72.2萬

熱門新聞

林纘庭態度強硬奮起反擊禁止他們入內的外族裔人士，雙方雖發生肢體衝突，但他並未因此受傷，順利進入遊樂場教授學員太極。(記者牟蘭／攝影)

西語裔不讓進公園 77歲林纘庭太極拳力抗暴力攻擊

2021-04-03 10:53
龍方芬今年1月感染新冠病毒，經過兩個月治療並無起色，其家人只能通過視頻查看陷入昏迷的她。(郭嬌提供)

按摩華婦染疫病危 兒：悔讓她到美國

2021-04-03 09:50
楊安澤(左二)感謝醫務人員照顧，身體無大礙出院繼續休養。取自楊安澤推特

楊安澤已經出院 將回家休養

2021-04-02 11:45
大批警員剛到法拉盛凱辛納公園附近的事發現場。(取自Citizen App)

紐約市警分局長 警車停法拉盛公園旁自殺

2021-04-05 21:25
從紐約飛往上海的東航日前出現十例確診患者，規定自19日起暫停該航班運行四周；圖為今年3月底的紐約甘迺迪國際機場(JFK)。(讀者提供)

東航紐約→上海航班熔斷 飛中航線票價飆漲

2021-04-09 09:37

亞裔女莫名被扯髮 嫌犯逮到了…還曾在羊頭灣推倒華翁

2021-04-08 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
東航紐約→上海航班熔斷 飛中航線票價飆漲

東航紐約→上海航班熔斷 飛中航線票價飆漲
白金漢宮證實：英國菲立普親王辭世 享耆壽99歲

白金漢宮證實：英國菲立普親王辭世 享耆壽99歲
英女王與菲立普親王結縭73載 婚事當初不受認可

英女王與菲立普親王結縭73載 婚事當初不受認可
希臘落難王子 陪伴女王逾70年

希臘落難王子 陪伴女王逾70年
網頁悼爺爺 哈利準備返英奔喪 梅根還未確定

網頁悼爺爺 哈利準備返英奔喪 梅根還未確定