同胞被欺負 李昌鈺： 我84歲了仍出手相助

李昌鈺(左二)受邀參加聯邦調查局康州紐黑文分局一場活動，呼籲當地民眾關注未被報告以及潛在的仇恨亞裔罪案。(蔣霞萍／攝影)

刑事鑑識專家李昌鈺 9日接受本報採訪時表示，他來美65年，曾在紐約曼哈頓華埠街頭被搶劫，在職場也曾差點因中國口音失去在大學任職的機會，他深知因膚色受人欺凌的感受，他說，即使自己已年過八旬，只要看到同胞被欺負，他就會伸手援助，鼓勵亞裔 遇到不公，要奮起反擊。

聯邦調查局(FBI)康州紐黑文(New Haven)分局8日邀請李昌鈺與州檢察長湯偉麟(William Tong)等多位代表，呼籲當地民眾關注未被報告以及潛在的仇恨亞裔罪案。

李昌鈺表示，近期全美仇恨亞裔罪案頻發，其中多數受害人都是長者與女性，他參與這項活動，旨在鼓勵更多亞裔受欺凌後，勇敢發聲反擊，更呼籲政府完善法律，嚴懲種族歧視與仇恨犯罪。

1965年來美求學的李昌鈺表示，他最初在紐約市 半工半讀，凌晨回到曼哈頓華埠住所時，在街上遭到幾名外族裔歹徒打劫，多年練武的他，奮起反擊，一人打數人，才保住了他的辛苦錢，「很長一段時間，這些搶匪都不敢搶亞洲人」。

除了曾遭暴力犯罪，李昌鈺說，他在職場也曾遭受隱性歧視，多年前他在紐黑文大學應聘教職時，曾因自己的「中文口音」英語，被外族裔教授質疑，差點失去了任教的機會，成為鑑識專家後，他也曾因自己的膚色，上庭作證時遭到他人的質疑。

李昌鈺說，這些遭遇並非只發生在他的身上，許多亞裔都曾經歷類似的不公待遇；他表示，亞裔在美國占人口比例不大，但平均繳稅金額卻超過其他族裔，且在各個領域都有代表人物，對國家有巨大貢獻，不應被如此對待，「美國是移民國家，絕大多數人都不是真正的本土居民」。

今年84歲的李昌鈺表示，雖然自己年事已高，且去年已經退休，但他說，只要是亞裔求助，他都會伸出援手，「我在街頭看見了仇恨亞裔犯罪，還是會出手」。

李昌鈺說，目前康州警方雖沒有仇恨亞裔的罪案紀錄，但他已聽聞有亞裔家門前被扔垃圾，外出購物被人無故推倒；他鼓勵亞裔、特別是華裔，應在這個艱難時刻團結一致，若受到傷害，應及時向警方報案，如果有所擔憂，也可通過他向當地執法部門報案。