槍案頻出紐約民眾受驚 白思豪電台受民提問

白日槍擊引民憂，華裔目擊者「嚇尿」，白思豪冷飯熱炒撫民心。(市長辦公室提供)

紐約市 長白思豪 (Bill de Blasio)9日在電台接受民眾提問時，被一位母親問及要如何控制白日發生的槍擊 案件，許多人都成為了街頭暴力的無辜受害者， 而住在布碌崙(布魯克林)的一名華裔目擊者，更是在下班途中目擊槍案而「嚇尿」；對此白思豪則再次冷飯熱炒，重述了新冠疫情背景下紐約在治安、經濟等發方面受到的衝擊，但他也說「今年將會非常不同，因為我們正朝著相反的方向前進，感謝上帝。 」

白思豪在當日接受紐約公共電台(WNYC)採訪時，一個名聽眾打電話表示，6日下午，在展望公園遊行場地(Prospect Park Parade Grounds)的南邊，她與剛上幼兒園的兒子剛把車停好，子彈就從她身邊擦身而過。

「案發時我就在現場。」她說，語氣中聽起來還因回憶當天所發生的一切感到震驚，「很慶幸那時我4歲的孩子已經進了家門，警察在我所站的地方以及街區其他地方發現了彈殼。」

她補充道，「我知道這個地區的槍支暴力有所增加，但這是在光天化日之下——下午4時左右，不知道市府能為此做些什麼。」

主持人萊勒(Brian Lehrer)詢問其是否不再感覺安全，她回答稱，如今連出門倒垃圾都會小心謹慎的左右查看。

白思豪在幾個街區之外的公園坡(Park Slope)擁有一處住宅，但他如今住在曼哈頓的市长官邸瑰西园(Gracie Mansion)；對此他說，「同樣作為一名家長，我深深地體會到你說的話。」

可隨後他重述了自新冠爆發以來犯罪和槍擊案件激增後他一直在發表的言論，「我認為這又回到了我們看到的這種可怕的組合。」他表示，人們沒有工作，百萬人失去了工作，學校關閉，教堂關閉。

但白思豪也承諾，今年將會非常不同，「因為我們正朝著相反的方向前進，感謝上帝。」紐約很快就會回到從前的模樣。

而目擊槍擊案的還有許多華裔目擊者，一名在華埠上班的清潔女工表示，就在同天，她步行回家路上目睹兩方相互開火，「你根本聽不到有人尖叫，就只見所有人四散奔逃，甚至癱倒在路邊，不僅僅是我，許多人都嚇到小便失禁。」

她表示，這就是紐約如今真是的樣子，對於生活在政府樓中的華裔和耆老來說更為艱難，不僅僅是因為是反亞裔的仇恨犯罪，所有一切罪案都讓大家生活受到了比以往更大的侷限。

根據紐約市警本周公布的統計數據顯示，總體犯罪率增長40%了，除七類重大重罪中有一項外，其餘全部呈上升趨勢。

CompStat的數據也顯示，在3月22日至3月28日期間，25起槍擊案件中有27人被子彈擊中，而2020年同期的七起案件中只涉及九人。