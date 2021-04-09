紐約州1/3居民至少接種1劑疫苗 長島確診數走高

紐約州截至已有35.1%的州民至少接種了一劑新冠疫苗；圖為8日在史泰登島的一個疫苗站，醫護人員在為民眾注射嬌生疫苗。(美聯社)

紐約州長葛謨 (Andrew Cuomo)8日表示，根據州府最新統計，截至當天下午已有超過三分之一的紐約人至少已經接種一劑新冠疫苗 ，22.3%州民已經完全接種；不過長島納蘇(Nassau)和蘇福克郡(Suffolk)兩郡，當日仍有超過800個新確診案例，為2月以來單日最高紀錄。

根據州府數據，全紐約已有35.1%、約680萬名的民眾至少已接種一劑疫苗；各地區接種情況，紐約市 約有315萬人接種至少一劑疫苗為最高，其次是長島的83萬人。

不過數據也顯示，蘇福克郡7日有925例新增確診，納蘇郡則有810例，均創下今年2月12日以來的單日新高；去年夏天疫情和緩時，這兩郡每日確診不超過百例。

葛謨表示，新冠病毒仍為紐約持續帶來挑戰，即便政府積極擴大疫苗接種、設立新接種點、確保疫苗的公平分發，但要達到群體免疫仍有許多工作要做。

葛謨說，年滿16歲以上州民都可以預約疫苗，不過疫苗預約系統仍不友善，我們將繼續增加每個社區對疫苗的可及性，並與社區領袖持續推廣安全、有效的疫苗，以及施打的必要性。

葛謨表示，變種病毒持續傳播仍令人擔憂，民眾仍要保持警惕，常洗手、保持社交距離並戴上口罩；他還說，每多打一針疫苗，就是讓紐約更接近疫情結束的一步，每個人都應該接種。

根據州府截至7日的最新數據，單日新冠檢測陽性率為3.18%，七天平均檢測陽性率為3.4%；其中長島數字偏高，為4.28%，紐約市則是3.92%。

紐約市自去年底開始接種疫苗以來，已經施打了470萬支疫苗，紐約市也在本周為75歲長者提供無預約接種服務，可直接前往全市25個接種點打疫苗；市長白思豪(Bill de Blasio)表示，目標是在6月之前，為500萬名市民完成接種。

紐約州16歲以上民眾6日起可接種新冠疫苗，州長葛謨(Andrew Cuomo)當日宣布推出「接種紐約」宣傳活動，鼓勵所有紐約成人盡快預約接種，並宣布成立必要領域員工諮詢委員會(Essential Workers Advisory Committee)，開始著手在紐約市設計和選址紀念碑，致敬疫情期間因感染新冠死亡的必要領域員工。