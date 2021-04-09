州議會提案設基金 疫期失業無證客最高可領1.56萬

紐約州府擬為無證移民提供一次性每人最多1.56萬元的失業補助；圖為無證客在排隊接種新冠疫苗。(Getty Images)

紐約州 議會當前有一項提案，要為無證移民 以及其他在大流行期間不符合領取聯邦紓困金 的失業人員，單獨設立一項總額達21億元的疫情救助金，提案一旦通過並實施，無證移民可單次領取高達1萬5600元。

這項名為「被排除工人基金」(Excluded Worker Fund)的救助金提案，包含在州府2120億元新財年預算案中，主要是為了幫助那些不符合聯邦援助資格的人群；州府希望通過該救助金為因疫情失去工作的無證移民提供一次性的補助，除了無證移民，也在商討是否包括剛從監獄獲釋者。

無證移民想要獲得該筆金額，首先必須證明自己是紐約州居民，但由於移民身分過去未能獲得失業金或紓困金，而該類人群應該拿出什麼樣的證據證明自己疫情期間失去了收入，州府尚未確定。

但即使無法出示類似資料的無證移民，也同樣可獲得3200元的補助金，與聯邦第三輪刺激法案中給合法居民提供的紓困金金額一致。

支持該提案的州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)說，「美國經濟長期以來建立在無證移民勞動力的基礎之上，他們所提供的基本勞動力，幫助國家在整個疫情裡繼續運轉。」共和黨人則以此提案批評民主黨，「大部分紐約客仍因疫情在痛苦掙扎中，竟然還會為無證移民留出數十億元的預算。」

據左傾財政政策研究所(The left-leaning Fiscal Policy Institute)統計，如果該項法案獲得通過，可以使全紐約州29萬名無證移民受益，僅紐約市就多達21萬3000人，預計將共有9萬2000人有資格領取最高金額；而根據丕優研究中心(Pew Research Center)統計，紐約州約有72萬5000名無證移民。

據了解，加州去年也自行建立了7400萬元的現金援助計畫，以先到先得的方式，向無證移民提供了約500元的一次性救助支票。