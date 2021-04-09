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東航紐約→上海航班熔斷 飛中航線票價飆漲

記者牟蘭／紐約報導
從紐約飛往上海的東航日前出現十例確診患者，規定自19日起暫停該航班運行四周；圖為今年3月底的紐約甘迺迪國際機場(JFK)。(讀者提供)
從紐約飛往上海的東航日前出現十例確診患者，規定自19日起暫停該航班運行四周；圖為今年3月底的紐約甘迺迪國際機場(JFK)。(讀者提供)

根據中國民航局8日消息，日前從紐約飛往中國上海的一架東方航空公司班機，出現十例新冠確診患者，將自19日起暫停該航班運行四周；對此，紐約旅行業者說，本次「熔斷」間接導致其他飛往中國的航線機票吃緊，從洛杉磯等地飛往中國的機票當日就漲了800元左右。

中國民航局消息稱，因3月30日入境中國的東航MU588、紐約至上海的航班，檢測出十例新冠陽性旅客，按規定，自19日起，暫停該航班運行四周；該航線19日前入境的航班可繼續執行，如期間再次觸發熔斷機制，熔斷時間將累加計算，熔斷的航班量不得用於其他航線。

彩虹之旅國際旅行社銷售經理賈娟表示，因中國禁止旅客從第三國轉機等多項規定，目前紐約只有東航一家提供直飛上海的航班，每周一與周三各一班；因票務緊俏，旅行社無法從官網渠道購買，只能通過內部關係幫客人搶購機票，「4月票價在4000元到5000元左右」。

賈娟說，由於3月30日入境中國的航班出現十例新冠陽性旅客，東航自19日(每周一，中國時間周二入境)起，從紐約起飛的航班熔斷四周，周三的航線尚無禁飛消息；她說，所有旅客登機前都在官方要求的檢測中心取得雙陰證明，獲得綠色健康碼，尚不清楚導致多人染疫的原因。

對於此次熔斷，賈娟說，已購買機票的旅客只能改簽，間接導致其他航線吃緊；根據8日查詢結果，從洛杉磯飛往中國等中國運營航空公司機票漲約800元，「聯合航空(UA)、美國航空(AA)還有達美航空(Delta Airline)雖沒漲價，但過去曾出現(中國駐美國)大使館不批健康碼現象，不受顧客青睞」。

「環宇假期」負責人葉秋生表示，日前社群媒體瘋傳5月美中恢復所有航班的消息並無官方依據，他以中國國際航空(Air China)為例，按照目前的排期，今年6月30日前都沒有恢復紐約飛往中國的航線；他補充，因留學生在5月初放假等原因，機票價格較4月上漲。

葉秋生舉例說，4月從洛杉磯等地飛往中國的機票加住宿與當地檢測費用，在2700元到2800元左右；但5月票價漲至3700元到3800元。

對於在美國接種疫苗，葉秋生說，因中國官方尚未認可美國疫苗，即使旅客已在美國完全接種疫苗，抵達中國後，仍需進行核酸檢測與隔離，他呼籲旅客遵守中國規定，出行前做好防疫措施。

從紐約飛往上海的東航航班日前出現十例確診患者，規定自19日起暫停該航班運行四周。...
從紐約飛往上海的東航航班日前出現十例確診患者，規定自19日起暫停該航班運行四周。(記者牟蘭／攝影)
從紐約飛往上海的東航航班日前出現十例確診患者，規定自19日起暫停該航班運行四周。...
從紐約飛往上海的東航航班日前出現十例確診患者，規定自19日起暫停該航班運行四周。(記者牟蘭／攝影)

中國 紐約 航線

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