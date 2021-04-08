巨富、企業增稅 正確決策

州府公布的2022財年預算案總額高達2120億元，其中最受關注的莫過於給富人、企業增稅；不光是葛謨，拜登 也在醞釀30年來規模最大的增稅計畫；於是，右翼開始抱怨說這樣會嚇跑富人，惡化營商環境。

但如果從更長的歷史看，如果民主黨 這一次加稅真的能貫徹實施，或許將成為能比肩羅斯福新政的歷史性轉折點。

美國 面臨最大問題是什麼？貧富差距過大導致社會撕裂。怎麼造成的？雷根經濟學：政府不進行財富再分配，而是通過減稅使富人更富，再由「涓滴效應」使社會各階層皆獲益，但同時政府必須通過擴大赤字舉債增收。

這套辦法在早期的確解決了凱恩斯主義導致的「滯漲」危機，但隨後的全球化讓巨富和跨國企業賺得盆滿缽滿，他們有各種方法避稅，而中下層不但工資上漲不多，崗位也被轉到海外，卻承擔了90%的稅負，無怪乎底層的兩翼民粹將川普和桑德斯推上歷史舞台；同時，美國國債總額已經超過GDP，再發債恐讓殖利率大增，債市有崩潰風險。

無論是應對新冠疫情帶來的經濟危機，還是與中國競爭，更新基建，都需要聯邦政府增加財政收入。現在印錢發債已經走到頭了，只有增稅一條路。因此，民主黨增稅是挽救美國的正確選擇。

然而，財稅改革需要強有力的中央政府，需要一個像小羅斯福一樣被人罵法西斯的強勢領袖。在美國左右撕裂如此嚴重的今天，拜登面對的局面遠比羅斯福困難。無論如何，拜登只有一年半的窗口期，若明年期中選舉共和黨捲土重來，走回老路，美國將錯過這次轉折機會。

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