葛謨簽署2120億元預算 加稅富人、撥千萬打擊仇亞犯罪

新財年紐約州將提高富人稅率並新設高收入稅層，並且將為無證客、租客提供疫情補助。（州長辦公室提供）

紐約州 長葛謨(Andrew Cuomo)與州議會日前就2022財年總額2120億元的預算 案達成協議，葛謨7日表示，新財年預算案的主要目標是抗擊疫情 、疫後恢復和經濟重啟；為增加財政收入，新財年紐約州將提高富人稅率、新設高收入稅層，並且將為無證客、租客提供疫情補助；州府在新財年還將投入1350萬元支持亞裔社區，為史上首次，其中大部分用於打擊亞裔仇恨犯罪。

紐約市將成為全美富人階層稅負最重的地區，紐約市長白思豪(Bill de Blasio)說，由於川普政府此前已經給富人減稅，因此本次州府增稅不至於導致富人階層逃離紐約，「州府增稅只是創造更多的公平而已，我認為對富人沒什麼影響；疫情期間股市一直猛漲，富人們的資產極大膨脹，但其他人卻在受罪。」

新財年預算案計畫提高巨富階層所得稅和企業稅；其中，年收入超過110萬元的個人報稅者或家庭年收入超過220萬元的夫妻聯合報稅者，所得稅率從8.82%升至9.65%；同時，紐約州將新設兩個巨富稅層，年收入500萬元至2500萬元的所得稅率將為10.3%，2500萬元以上稅率10.9%；此外，企業所得稅率將從6.5%增至7.25%；以上增稅預計將每年為州府增加43億元財政收入。

財政監管組織「公民預算委員會」(Citizens Budget Commission)主席瑞恩(Andrew Rein)表示，州府這一增稅舉措是沒有必要的，而且經濟上存在風險，「此舉不僅會導致高收入人群減少，而且會增加營商成本。」但州參議員克魯格(Liz Krueger)表示，此次增稅不會影響絕大部分民眾，受影響的為大約5萬名巨富階層。

葛謨則表示，雖然此舉讓整體稅負增加，但如果把聯邦政府廢除州所得稅、地稅、銷售稅(SALT)扣抵上限計算在內，整體稅負則比以前減少37%；目前SALT並未廢除，但葛謨說，拜登政府和參眾兩院的民主黨領袖都曾表示要全面廢除SALT；目前也有一些民主黨國會議員表示，如果不廢除SALT，就不會支持拜登的增稅計畫。

同時，新財年預算還將投資1350萬元支持亞裔社區，為歷史上首次；其中，1000萬元將用於打擊疫情期間針對亞裔的仇恨暴力，亞美聯盟(Asian American Federation)行政總監韓裔姚久安(Jo-Ann Yoo)對此表示歡迎，稱亞美聯盟此前推出的「希望對抗仇恨」(Hope Against Hate Campaign)宣傳計畫中提出的多項舉措將被落實。

此外，新財年預算案還為疫情期間沒有資格申請聯邦失業金和各種失業福利的無證移民提供21億元救助專款，還包括295億元教育補助、40億元用來救助非營利藝術機構、24億元用作疫情相關的租金補助；預算案還正式將線上體育博彩合法化，預計每年將帶來5億元財政收入。

預算談判的截止日期原定為4月1日，但州議會此前對疫後支出計畫意見仍分歧，同時聯邦政府救濟款的使用以及葛謨近期的醜聞，也對預算談判造成干擾，導致辯論和投票延後；州眾議長希士提(Carl Heastie)表示，預算談判的最終結果對所有民眾有利，尤其是在疫情經濟危機中掙扎的人們。