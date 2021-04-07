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影／紐約皇后區傑克森高地公寓發生八級大火 240人無家可歸

記者牟蘭／紐約報導
位於皇后區傑克森高地的一處公寓樓6日發生八級大火，21人在火災中受傷，其中包括16名消防員。(市消防局提供)
位於皇后區傑克森高地的一處公寓樓6日發生八級大火，21人在火災中受傷，其中包括16名消防員。(市消防局提供)

位於皇后區傑克森高地的一處公寓樓6日下午1時爆發火災，火勢迅速蔓延，四小時後發展成八級大火，21人在火災中受傷，其中包括16名消防員，樓宇內至少240名住戶因大火無家可歸；對此，市議員參選人陳熠表示，他聽聞火災消息後，立即趕往現場，為受災民眾安排住房，送上生活必需品。

影音來源：FDNY推特

根據市消防局消息，位於傑克森高地34大道89-07號的一棟150單位的公寓樓於6日下午1時左右，發生四級大火，1時30分左右發展成五級大火，下午2時後發展成六級大火，下午3時發展成7級大火，下午5時發展成八級大火。

市消防局局長尼格羅(Daniel Nigro)表示，本次行動出動了400名消防員，直到6日晚仍在火災現場控制火勢；他說，當消防員趕到公寓樓時，因許多住戶都開著房門，導致火勢迅速蔓延，「第一批隊的救援人員趕到現場，三名消防員受傷，幸好傷勢不重，他們已被送往附近醫院治療」。

市消防局副局長格勒(Michael Gala)6日晚表示，火災現場情況非常複雜，需要長時間的滅火工作，「到處都是濃煙和熱浪」。

第25選區市議員參選人陳熠表示，他6日聽聞火災後立即與亞裔維權大聯盟的副會長趙靖桉與數十名義工，搶購衣物、食品與醫療急救用品後趕往現場，為災民提供救援物資，「從6日下午1時到7日凌晨12時我都在」。

陳熠說，火災樓宇的住戶主要為西語裔，許多人因火災倉惶逃離住家，來不及拿生活必須用品，「我們希望第一時間送上關懷，讓他們知道善意是不分族裔」；他說，若有其他因這場大火無家可歸者，可撥打他的電話(917)353-9054求助。

陳熠(中)表示，他聽聞火災消息後，他立即趕往現場，為受災民眾安排住房，送上生活必...
陳熠(中)表示，他聽聞火災消息後，他立即趕往現場，為受災民眾安排住房，送上生活必需品。(陳熠提供)
陳熠(右一)表示，他聽聞火災消息後，他立即趕往現場，為受災民眾安排住房，送上生活...
陳熠(右一)表示，他聽聞火災消息後，他立即趕往現場，為受災民眾安排住房，送上生活必需品。(陳熠提供)
陳熠(二排左二)表示，他聽聞火災消息後，他立即趕往現場，為受災民眾安排住房，送上...
陳熠(二排左二)表示，他聽聞火災消息後，他立即趕往現場，為受災民眾安排住房，送上生活必需品。(陳熠提供)
位於皇后區傑克森高地的一處公寓樓6日發生八級大火，21人在火災中受傷，其中包括1...
位於皇后區傑克森高地的一處公寓樓6日發生八級大火，21人在火災中受傷，其中包括16名消防員。(市消防局提供)
位於皇后區傑克森高地的一處公寓樓6日發生八級大火，21人在火災中受傷，其中包括1...
位於皇后區傑克森高地的一處公寓樓6日發生八級大火，21人在火災中受傷，其中包括16名消防員。(市消防局提供)

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