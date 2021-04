影／紐約皇后區傑克森高地公寓發生八級大火 240人無家可歸

位於皇后區 傑克森高地的一處公寓樓6日下午1時爆發火災,火勢迅速蔓延,四小時後發展成八級大火,21人在火災中受傷,其中包括16名消防員,樓宇內至少240名住戶因大火無家可歸;對此,市議員參選人陳熠表示,他聽聞火災消息後,立即趕往現場,為受災民眾安排住房,送上生活必需品。

FDNY members are operating on scene of a 5-alarm fire at 89-07 34th Avenue in Queens. pic.twitter.com/jRHUpQbL5l