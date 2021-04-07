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助亞裔搭出租車 她募款報銷…2天籌到10.2萬元

記者黃伊奕／紐約報導
朴瑪德蘭發起為亞裔提供乘坐出租車經費的活動。（圖片取自Instagram）
朴瑪德蘭發起為亞裔提供乘坐出租車經費的活動。（圖片取自Instagram）

攻擊亞裔犯罪案件頻發，很多人擔憂獨自乘坐公共交通工具的安全，對此布碌崙(布魯克林)亞裔女子在社交媒體發起助亞裔搭出租車募款活動，為無法支付出租車的人提供資金幫助，短短兩天內募到十萬元善款。

活動由布碌崙亞裔女子朴瑪德蘭(Madeline Park)發起，她經營的Instagram帳戶@cafemaddy主要分享美食相關的帖子，頗有影響力；她說以前在紐約乘搭地鐵是非常簡單的事，現在卻變得複雜、人們心生恐懼，「我從未在地鐵上感到如此恐懼過，每時每刻都保持警惕，看著周圍所有人，擔心有人來攻擊或騷擾我。」

出於安全考慮，朴瑪德蘭開始選擇搭出租車，但發現很多人因囊中羞澀沒有能力搭出租車，她便開始私掏腰包贊助身邊朋友便於乘坐出租車；「我一開始不過是一句，嘿，我有2000元，如果你沒錢坐出租車，從Venmo上找我要。」

當更多人知道她的慷慨後開始向她捐錢，她又開設新的Instagram帳戶@cafemaddycap專門用來組織相關工作，短短兩天便收到10萬2093.15元善款；「捐款的人來自全國各地，包括所有種族，很多人發信息說，『我只是希望表達對你們的支持，希望更多人安全地乘坐車輛』，這讓我非常感動，原來那麼多人在仇恨亞裔問題上，有如此堅決的反對態度。」

現在朴瑪德蘭和朋友在帳戶上提供填寫申請表格的連結，專門為亞裔女性、亞裔長者以及亞裔女同性戀者報銷出租車費用，並呼籲大家為自己身邊長者填寫相關表格，以便不熟悉電腦的人群同樣能享受這項善心服務。

朴瑪德蘭說，現在正想辦法擴充這項服務，希望這個程序只是臨時的，「我希望大家感受到支持，但這僅僅是為了保護大家安全而不得不做的努力。」

亞裔 租車 地鐵

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