紐約市開賭場？白思豪似不反對「遵從州議會決定」

白思豪表示，在曼哈頓開賭場可能造成複雜的影響，州議會應該傾聽紐約市的呼聲。（美聯社）

州府和州議會將在曼哈頓 開設賭場的計畫納入州府預算談判範疇，紐約市 長白思豪 (Bill de Blasio)6日表示，在曼哈頓開賭場可能造成複雜的影響，州議會應該傾聽紐約市的呼聲，做出明智決定，但也表示願遵從州議會的決定。

白思豪表示，「我認為州議會將作出明智的選擇，他們將重視地方的土地利用和地方政府的聲音；我之前就說過，建設賭場帶來的效果比較複雜，我們需要非常小心；但是，無論州議會做出怎樣決定，我們都會與州議會合作。」

目前這一提議遭到眾多紐約民選官員反對；曼哈頓區長高步邇(Gale Brewer)表示，「我百分之一千反對建賭場，所有跟我談論過此事的曼哈頓民選官員都反對，我們討論的內容都是如何避免這件事發生；這實在是一個極壞的想法，遊客應該去劇院和博物館，資助文化機構的錢不應在賭場花掉，曼哈頓不允許賭博。」

不過，華裔紐約市長參選人楊安澤此前暗示支持建賭場，他說紐約市需要大膽的想法，「儘管開賭場有許多負面影響，但現在每年紐約州大約有超過7億元的賭場稅收流向康州和新州；這筆錢若能流入財政，可以分配給教師、醫院和其他部門，我們應該盡可能找到增加收入的辦法，寧可由州府和市府拿到賭場稅收，也不應該放任其流向其他各州。」

目前在紐約州開賭場屬於有限合法，牌照需要州府批准；在疫情開始之前，州府就已決定將在2023年發出三個賭場牌照；支持增設賭場的民代和地產商預計，每新增一座賭場，將給州府帶來至少5億元稅收。

此前州眾議會提出一項預算相關法案計畫設立一個委員會，探討在紐約市五區新增賭場的可能性；委員會將由20人组成，人選將由州長葛謨(Andrew Cuomo)、州參議會多數黨領袖史都華─考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)和州眾議長希士提(Carl Heastie)各提名五人，以上15人再提名剩下五個人選，而市府和代表紐約市的州議員無法直接指派委員。