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拉瓜地亞新機場快線公聽會 意見兩極

記者朱蕾╱紐約報導
拉瓜地亞機場的新機場快線效果圖。(州長辦公室提供)
拉瓜地亞機場的新機場快線效果圖。(州長辦公室提供)

紐約市拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)新機場快線(AirTrain)建設項目很能在本月定案，州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)和皇后區社區組織6日晚舉行里民大會探討此項目，支持者表示，新機場快線能夠方便很多紐約人往返機場；反對者則認為，當地社區不會因此項目受益。

拉瓜地亞機場快線計畫是機場改造的重點工程之一，預計耗資20億元，由紐新航港局與大都會運輸署(MTA)合作推進，約兩哩長的線路上設有三個車站，兩個在機場，一個在機場外；車站將連接拉瓜地亞機場與長島鐵路(LIRR)和地鐵7號線，項目完成後，從曼哈頓中城抵達拉瓜地亞機場只需30分鐘；此外，將有連接機場中央大廳的乘客人行道，可通往B和C航站樓、停車場、公共交通和地面交通設施。

此項目自2015年由州長葛謨提出以來，在皇后區社區備受爭議，支持和反對者都有。

拉瓜地亞機場所在選區的州參議員拉莫斯持反對意見。她6日晚表示，該項目不會造福當地社區，也沒有解決當地社區的需要，東艾姆赫斯特長久以來缺乏公共交通、醫療服務機構，學校未得到足夠的經費。

她說，「我能夠列出幾百種在當地使用這20億元的方式，此機場快線只是經過我們的社區，但我們社區的民眾不會受益，而是方便了從曼哈頓中城或長島等其他地方到機場的人」；她認為，這筆經費最好用於改善皇后區的基礎設施，提供更好的交通選擇。

支持者表示，此新機場快線將為居住在全市五大區以及長島、甚至上州的紐約人，特別是不開車或無法負擔計程車費用的民眾，提供方便、快速的方式往返機場。

聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration，簡稱FAA)上月發布了長達600頁的新機場快線(AirTrain)項目環境影響最終報告(Final Environmental Impact Statement)。FAA計畫在本月對此項目做出最終決定，若批准，新機場快線的建設將於今年6月開始，預計2025年12月完成。

拉莫斯反對新機場快線項目。(視頻截圖)
拉莫斯反對新機場快線項目。(視頻截圖)

拉瓜地亞機場 紐約市 長島鐵路

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