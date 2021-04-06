「捲起袖子接種」 葛謨盼春季終結疫情寒冬

葛謨表示，隨著越拉越多的人接種疫苗，希望春季將能夠看到「疫情寒冬」的結束。（州長辦公室提供）

紐約州 年滿16歲居民從6日起有資格接種新冠疫苗 ，州長葛謨(Andrew Cuomo)5日表示，州府本周將啟動「捲起袖子接種」(Roll Up Your Sleeve)宣傳活動，呼籲民眾踴躍接種，「疫情 寒冬」即將過去；但數據顯示，儘管州府已經在加速解封並接種疫苗，紐約州的就業市場仍未恢復到疫情前水平。

州府數據顯示，目前全州已施打超過1048萬劑疫苗，過去24小時的施打量將近12萬劑，全州已有三分之一的居民至少接種一針，五分之一的居民已經完全接種；葛謨在拜訪皇后區羅奇代爾村(Rochdale Village)臨時接種點時表示，州府將在全州範圍內發起「擼起袖子接種」宣傳活動，從7日起投放電視和網路廣告，鼓勵所有居民踴躍接種，尤其是疫情受創較深的社區。

他還提醒民眾，紐約州疫苗接種年齡下限從6日起放寬至16歲，所有16歲至29歲的居民早8時起可預約接種；葛謨表示，這一日期比總統拜登設定的5月1日期限提早了將近一個月；他說，隨著越來越多的人接種疫苗，希望春季將能夠看到「疫情寒冬」的結束。

同時，健身房、影劇院、保齡球館和賭場晚11時後的「宵禁」也於5日解除，但「宵禁」對餐館和酒吧依然有效；葛謨表示，州府將繼續評估其他防疫限制，若有改動計畫將在本月內宣布；葛謨警告，變種病毒傳播依然猖獗，「病毒可以在任何人身上變異，每周在全世界可以變異幾百次；我們必須戰勝疫情，我們仍在努力，不可大意。」

不過，儘管紐約州疫苗接種和疫後恢復已經加速，相比疫情之前，仍有大約100萬個工作崗位尚未恢復；根據州勞工廳(State Labor Department)的數據和州主計長辦公室的報告，紐約州從去年2月到今年4月間，共減少了近200萬工作崗位，只有一半的崗位目前已恢復。

其中受打擊最大的行業是服務和娛樂業，僅有43%的工作崗位得到恢復；相比之下，崗位恢復最多的行業則是建築業；數據顯示，紐約州失業率2月小幅上升至8.9%，上州地區穩定在6%左右，紐約市失業率則為12.9%。