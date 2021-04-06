楊安澤譴責仇恨犯罪 與11位亞裔市議員參選人同搭地鐵

楊安澤與11名亞裔公職參選人在華埠集會，共同譴責針對亞裔的仇恨暴力。（記者和釗宇／攝影）

華裔紐約市長參選人楊安澤 5日與11名亞裔 市議員參選人一同乘坐地鐵，並在曼哈頓華埠集會，譴責針對亞裔的仇恨暴力，請求民眾如果看到任何仇恨犯罪 ，都應勇於介入，並呼籲市府加大打擊仇恨犯罪的力度。

影音來源：記者和釗宇

根據市警總局的數據，全市3月共發生26和起據信是針對亞裔的攻擊事件，此前市警局也表示今年針對亞裔的仇恨犯罪比去年猛增超過13倍。

楊安澤表示，反亞裔的種族歧視情緒在疫情之前就長期存在，「但最近幾周來，這種種族歧視在亞裔社區已經愈演愈烈，變得極其黑暗，可能危及生命；我們之所以站在這裡，是因為我們不能容許市民一直帶著恐懼搭乘地鐵，就因為他們長了一張亞裔面孔。」

他說，市民需要相互照應，「如果你在街上或地鐵裡看到了任何錯誤的事情，就應該採取行動；我已經這樣做了，這不是件容易的事；但我向你保證，如果你採取行動，周圍的人也會跟你一起上的。」

參加集會的還包括市議會第一選區參選人李金枝、第19選區參選人韓裔李真(Richard Lee)、第20選區參選人黃敏儀、楊愛倫、第26選區參選人韓裔袁朱莉(Julie Won)、第28選區參選人黃啟俊等11人；不過，楊安澤及其他參選人的政見並不一致，例如楊安澤認為警察應在處理亞裔仇恨犯罪上扮演重要角色，韓裔的袁朱莉則表示增加執法不是解決辦法。

楊安澤表示，希望未來有機會跟其他亞裔民選官員合作，並鼓勵亞裔積極參政；他說，「在我家，從前確實不太談論政治，而且從沒想到以後會從政；我想為所有為了正確的原因而參選的人鼓掌。」