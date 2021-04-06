「走入史岱文森高中像走進華埠」前紐約市教育副總監 遭檢舉涉種族歧視

Milady Baez因「走進史岱文森高中就像置身華埠」言論而被教育局員工舉報涉種族歧視。（取自教育局推特）

根據一份法院訴狀顯示，一名已經不在教育局 就職的前教育局副總監曾在一場會議上稱，走進史岱文森高中 就像置身「華埠」(Chinatown)，意指該校華裔學生眾多，而遭到員工舉報，認為其涉種族歧視 。

根據該前教育副總監Milady Baez的下屬Richard Bellis在法院提交的訴狀，在2018年的一場教育局內部員工會議上，說自己最近剛剛參觀了史岱文森高中，「我踏進教學樓，以為自己在華埠。」

而當時Baez是教育局英語學習生部門主管，該部門負責全市15萬名英語非母語學生的學習項目；史岱文森高中是紐約市特殊高中之一，目前有72%的學生為亞裔。

根據Bellis的訴狀，教育局平等機會辦公室在同事舉報後對Baez的言論進行調查，然後將其英語學習生部門主管的職稱摘除，不過她仍然被允許在教育局位於皇后區的辦公室工作，目前她已經不在教育局任職。

Bellis在訴狀中稱，由於自己的白人身分，而在教育局被降職，還因舉報Baez的言論而遭到報復。

在前任教育總監卡蘭扎(Richard Carranza)任期內，有多名白人教育局前員工狀告其及教育局，稱自己因族裔而被降職，或無法獲得應得的升職機會。

但也有不少教育局員工力挺卡蘭扎，稱在其領導下，一定程度上幫助解決了教育局長期存在的種族歧視問題，並為更多少數族裔資深教育業者提供了升職機會。

Bellis此前是一名英語學習生項目教師，2007年開始任教，他稱Baez對史岱文森高中的評價令他感到被侵犯，因為他的妻子是華裔。

訴狀中稱，卡蘭扎2018年重組英語學習生項目後，Bellis被降職，獲得其職位的是一名資歷並不如他的少數族裔員工。

教育局對此回應表示，他們強烈懷疑這些有關種族歧視和報復行為指控的真實性，並會進行調查。