紐約客談／疫情中落下的學業 暑期要如何補回

教育下一代，幫助學生成長茁壯，不光是學生家長，而是整個社會所有人的責任。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約籠罩在新冠肺炎疫情 下已經超過一年，期間為了避免學生在學校增加染疫風險，紐約市 公校曾在去年3月暫停實體課，期間短暫恢復實體課後，又因第二波疫情功效確診率升高，在11月再改為線上上課，不僅影響學生家庭作息，更耽誤學習進度；面對即將到來的暑假，學生們應該如何趁漫長的假期，彌補過去一年以來落下的學業？

在實施全面線上教學期間，不少低收入家長學生抱怨缺乏參與線上課程的設備資源，像是平板、網路等，而那些家裡有設備的家庭，則是抱怨線上課程的學習成果不佳，學生專注力不足、老師課程內容設計不佳等。

學習成果不如預期，不僅是口頭上說說，根據市教育局 (DOE)今年1月的數據，全市就有五分之一的公校高中生未獲應完成的學分，同時根據非營利教育新聞網站「Chalkbeat」此前報導，該數據更暴露了公校系統中的不平等現象；與白人和亞裔學生相比，非洲裔及西語裔學生獲得不完整分數的比例更高。

學生的學習狀況，不僅是家長有責任督促，社會也應該提供相關協助，否則疫情影響教育的情況，恐怕不光只是針對這幾年，往後更將造成世代影響。

為了減少在疫情期間造成的學習鴻溝，並輔導疫情影響學生的心理狀態，政府還可以擴大各項暑期項目，以寓教於樂的方式，從學習內容直至學生們的身心狀態改善，另外社區非營利機構，也能推出適合的文化、語言相關計畫，更符合學生生長背景，從各方面協助。

教育下一代，幫助學生成長茁壯，不光是學生家長，而是整個社會所有人的責任。

（紐約客談，每周二至周六見報）