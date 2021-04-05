我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美1億6505萬人已打疫苗 逾55.5萬死

「占領時報廣場」 聲討歧視亞裔

記者和釗宇／紐約報導
數百名民眾4日下午在曼哈頓舉辦「占領時報廣場」集會，聲討近期日益猖獗的針對亞裔的仇恨暴力事件。（記者和釗宇／攝影）
數百名民眾4日下午在曼哈頓舉辦「占領時報廣場」集會，聲討近期日益猖獗的針對亞裔的仇恨暴力事件。（記者和釗宇／攝影）

數百名民眾4日下午在曼哈頓舉辦「占領時報廣場」(Times Square Take Over)集會活動，聲討近期猖獗的針對亞裔仇恨暴力事件；集會民眾表示，儘管不指望幾場示威就能夠改變亞裔面臨的境遇，但開始發聲總能讓社會提高對亞裔權益的關注，「是一個好的開始。」

影音來源：記者和釗宇

本次活動由亞裔組織「Gold and Worthy」主辦，該組織負責人梁家奇(Jack Leung)表示，自己從小就經歷各種歧視，「我小時候放學回家的路上就曾經被人踢倒，在學校參加籃球隊和田徑隊也受人歧視，經常有同學對我喊『chink』等一些種族歧視詞語；我非常憤怒，也一度很仇恨他們，甚至不得不前做心理治療。」

數百名民眾4日下午在曼哈頓舉辦「占領時報廣場」集會，聲討近期日益猖獗的針對亞裔的...
數百名民眾4日下午在曼哈頓舉辦「占領時報廣場」集會，聲討近期日益猖獗的針對亞裔的仇恨暴力事件。（記者和釗宇／攝影）

梁家奇說，目前全美已經報出的亞裔仇恨事件就超過4000起，其中絕大部分發生在亞裔社區內，「老一輩總是教我們沉默是金，但我們不能再沉默下去了；這些事情在亞裔社區外卻鮮為人知，人們需要一個領導出來發聲，首先第一步就是要讓主流社會意識到這個問題的存在，並開始討論。」

劉璐瑋(右)和男友David一起到場聲援，她表示，現在仇恨犯罪者襲擊的大部分是老...
劉璐瑋(右)和男友David一起到場聲援，她表示，現在仇恨犯罪者襲擊的大部分是老人等弱勢群體，「我們是為了那些不能發聲的人發聲。」（記者和釗宇／攝影）

已經在美工作多年的劉璐瑋和男友David一起到場聲援；劉璐瑋表示，自己所在的公司員工背景比較多元化，因此並未遇到過直接的歧視，「但仍能感覺到許多白人同事對亞裔的偏見和無知，儘管他們不是有意的。」在美國長大的David則表示，上學時就有同學對他說「你的皮膚這麼黃」、「回到中國去」等歧視性語言。

梁家奇說，亞裔仇恨事件在亞裔社區外卻鮮為人知，因此第一步就是要讓主流社會意識到這...
梁家奇說，亞裔仇恨事件在亞裔社區外卻鮮為人知，因此第一步就是要讓主流社會意識到這個問題的存在，並開始討論。（記者和釗宇／攝影）

劉璐瑋說，「我們站出來發聲，不光是為自己，而且也為了老人和下一代；現在仇恨犯罪者襲擊的大部分是老人等弱勢群體，我們是為了那些不能發聲的人發聲。」她表示，儘管一兩場示威未必能迅速改變亞裔的處境，「但這是一個很好的開始，最起碼主流媒體都開始關注了，社會上也開始討論了；這就是很大的進步了，能做一點是一點吧。」

數百名民眾4日下午在曼哈頓舉辦「占領時報廣場」集會，聲討近期日益猖獗的針對亞裔的...
數百名民眾4日下午在曼哈頓舉辦「占領時報廣場」集會，聲討近期日益猖獗的針對亞裔的仇恨暴力事件。（記者和釗宇／攝影）
數百名民眾4日下午在曼哈頓舉辦「占領時報廣場」集會，聲討近期日益猖獗的針對亞裔的...
數百名民眾4日下午在曼哈頓舉辦「占領時報廣場」集會，聲討近期日益猖獗的針對亞裔的仇恨暴力事件。（記者和釗宇／攝影）
數百名民眾4日下午在曼哈頓舉辦「占領時報廣場」集會，聲討近期日益猖獗的針對亞裔的...
數百名民眾4日下午在曼哈頓舉辦「占領時報廣場」集會，聲討近期日益猖獗的針對亞裔的仇恨暴力事件。（記者和釗宇／攝影）

亞裔 種族歧視 美國

上一則

反仇恨亞裔遊行萬人集會 華裔青少年熱情挺身

下一則

反仇恨 萬人橫跨布碌崙大橋

延伸閱讀

洛市警長摩爾首訪華埠 鼓勵民眾商家遇案應報警

洛市警長摩爾首訪華埠 鼓勵民眾商家遇案應報警
馬塔走訪越裔社區 日本城安全志工登記開跑

馬塔走訪越裔社區 日本城安全志工登記開跑
「你他X的中國人」紐約嫌犯未戴口罩進超商偷竊還辱罵

「你他X的中國人」紐約嫌犯未戴口罩進超商偷竊還辱罵
歐陽靖寫歌 挺楊安澤選紐約市長

歐陽靖寫歌 挺楊安澤選紐約市長
仇恨風氣蔓延 越來越多亞裔出現恐慌或焦慮

仇恨風氣蔓延 越來越多亞裔出現恐慌或焦慮

熱門新聞

林纘庭態度強硬奮起反擊禁止他們入內的外族裔人士，雙方雖發生肢體衝突，但他並未因此受傷，順利進入遊樂場教授學員太極。(記者牟蘭／攝影)

西語裔不讓進公園 77歲林纘庭太極拳力抗暴力攻擊

2021-04-03 10:53
3月31日法拉盛艾利大道132-05號大門緊閉，門上被貼有市樓宇局去年下達的清空令。(記者牟蘭／攝影)

華人非法改建兩家庭變七家庭 重罰30.2萬

2021-04-01 10:55
楊安澤(左二)感謝醫務人員照顧，身體無大礙出院繼續休養。取自楊安澤推特

楊安澤已經出院 將回家休養

2021-04-02 11:45
龍方芬今年1月感染新冠病毒，經過兩個月治療並無起色，其家人只能通過視頻查看陷入昏迷的她。(郭嬌提供)

按摩華婦染疫病危 兒：悔讓她到美國

2021-04-03 09:50
「紐約客」雜誌最新封面故事，反映全美近來針對亞裔攻擊的社會問題。(取材自推特)

「母女不安等地鐵」 仇恨亞裔議題登「紐約客」封面

2021-04-01 09:18
該男子踹倒一名65歲亞裔女性，並以反亞裔言論辱罵，現遭警方通緝。（市警提供）

非裔男狠踹亞裔婦 大罵「你不屬於這裡」

2021-03-30 02:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
台鐵事故肇事廠商 被拍到在現場看列車 身邊有另一人

台鐵事故肇事廠商 被拍到在現場看列車 身邊有另一人
亞裔驚魂 父母家門前遭劫…兒子舞大刀衝出相救

亞裔驚魂 父母家門前遭劫…兒子舞大刀衝出相救
「借錢買漢堡不還」 前保鑣爆料川普曾怒吼梅蘭妮亞

「借錢買漢堡不還」 前保鑣爆料川普曾怒吼梅蘭妮亞
埃及女船長害長賜號擱淺？她無奈：我在別艘船

埃及女船長害長賜號擱淺？她無奈：我在別艘船
中共中央令下 趙紫陽家人打包搬離北京故居

中共中央令下 趙紫陽家人打包搬離北京故居