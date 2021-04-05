「占領時報廣場」 聲討歧視亞裔

數百名民眾4日下午在曼哈頓舉辦「占領時報廣場」集會，聲討近期日益猖獗的針對亞裔的仇恨暴力事件。（記者和釗宇／攝影）

數百名民眾4日下午在曼哈頓舉辦「占領時報廣場」(Times Square Take Over)集會活動，聲討近期猖獗的針對亞裔 仇恨暴力事件；集會民眾表示，儘管不指望幾場示威就能夠改變亞裔面臨的境遇，但開始發聲總能讓社會提高對亞裔權益的關注，「是一個好的開始。」

影音來源：記者和釗宇

本次活動由亞裔組織「Gold and Worthy」主辦，該組織負責人梁家奇(Jack Leung)表示，自己從小就經歷各種歧視，「我小時候放學回家的路上就曾經被人踢倒，在學校參加籃球隊和田徑隊也受人歧視，經常有同學對我喊『chink』等一些種族歧視 詞語；我非常憤怒，也一度很仇恨他們，甚至不得不前做心理治療。」

數百名民眾4日下午在曼哈頓舉辦「占領時報廣場」集會，聲討近期日益猖獗的針對亞裔的仇恨暴力事件。（記者和釗宇／攝影）

梁家奇說，目前全美已經報出的亞裔仇恨事件就超過4000起，其中絕大部分發生在亞裔社區內，「老一輩總是教我們沉默是金，但我們不能再沉默下去了；這些事情在亞裔社區外卻鮮為人知，人們需要一個領導出來發聲，首先第一步就是要讓主流社會意識到這個問題的存在，並開始討論。」

劉璐瑋(右)和男友David一起到場聲援，她表示，現在仇恨犯罪者襲擊的大部分是老人等弱勢群體，「我們是為了那些不能發聲的人發聲。」（記者和釗宇／攝影）

已經在美工作多年的劉璐瑋和男友David一起到場聲援；劉璐瑋表示，自己所在的公司員工背景比較多元化，因此並未遇到過直接的歧視，「但仍能感覺到許多白人同事對亞裔的偏見和無知，儘管他們不是有意的。」在美國 長大的David則表示，上學時就有同學對他說「你的皮膚這麼黃」、「回到中國去」等歧視性語言。

梁家奇說，亞裔仇恨事件在亞裔社區外卻鮮為人知，因此第一步就是要讓主流社會意識到這個問題的存在，並開始討論。（記者和釗宇／攝影）

劉璐瑋說，「我們站出來發聲，不光是為自己，而且也為了老人和下一代；現在仇恨犯罪者襲擊的大部分是老人等弱勢群體，我們是為了那些不能發聲的人發聲。」她表示，儘管一兩場示威未必能迅速改變亞裔的處境，「但這是一個很好的開始，最起碼主流媒體都開始關注了，社會上也開始討論了；這就是很大的進步了，能做一點是一點吧。」