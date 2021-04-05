反仇恨 萬人橫跨布碌崙大橋

數萬民眾手遊行橫跨布碌崙大橋，抗議針對亞裔的仇恨犯罪。（記者黃伊奕／攝影）

針對全美亞裔 仇恨、歧視越演越烈，亞裔維權大聯盟和美國亞裔社團聯合總會4日組織「停止仇恨犯罪、反對種族歧視 、捍衛亞裔權益」大型集會和示威遊行 ，數萬民眾在曼哈頓聚集，一路高喊「不要仇恨，要行動」等口號，聲勢浩大地穿過布碌崙(布魯克林)大橋，聲討針對亞裔的仇恨和暴力行徑，要求各界實際行動起來，也呼籲聯邦政府將4月4日定為「反仇恨日」。

大家揮舞著美國國旗，高喊停止仇恨，要行動的口號。（記者黃伊奕／攝影）

當日中午12時，數萬民眾就聚集在曼哈頓下城的富利廣場（Foley Square），手舉反對仇恨、停止歧視等口號海報，揮舞美國國旗，在活動現場不斷發出怒吼，抗議亞裔不斷遭仇恨攻擊。

亞裔維權大聯盟總召集人陳善莊表示，仇恨亞裔案件不斷，各界譴責聲音有，但實際行動為零，「我們亞裔受夠了！受夠了成為罪案受害者，受夠了充當民選官員眼中可隨手丟棄的旗子，我們從今往後團結一致，只支持真正關心亞裔社區，維護亞裔利益的人，我們不要仇恨、要實際行動」，也呼籲聯邦政府將4月4日定為「反仇恨日」。

亞裔民眾手舉抗議示威牌子，登上布碌崙大橋。（記者黃伊奕／攝影）

市議員顧雅明則發言表示，「華裔在美落地生根，我們生活在這裡，屬於這裡，我們不應該被區別對待，更不應該被仇恨，被歧視」；「不要再說『你們亞裔』，我們都是美國人，新移民不是外國人」；現場數萬民眾揮舞著國旗，手舉海報大聲應和「我們不要仇恨，我們要行動」、「亞裔不是病毒、仇恨是病毒」。

下午2時左右，遊行隊伍聲勢浩大的開始步行橫跨布碌崙大橋，從白髮蒼蒼的長者，到學步的幼兒，民眾手挽著手一路口號不斷，勇敢向前。

亞裔民眾手舉抗議示威牌子，登上布碌崙大橋。（記者黃伊奕／攝影）

經過一個小時，遊行隊伍抵達布碌崙卡德曼廣場公園(Cadman Plaza Park)，並再次舉行集會，布碌崙區長亞當斯(Eric Adams)說，「美國對種族歧視問題由來已久，非裔與亞裔鬥爭歷史一致，希望大家團結起來，不再沈默，我將和亞裔一起為反仇恨而鬥爭」；與亞當斯一起參選市長的主計長斯靜格(Scott Stringer)也在活動上表達了對亞裔社區的支持。

此次遊行獲得全紐約300個華人社團的支持參與，也有不少華裔得知活動後自發前往，來自馬來西亞的Jeanette Kenlau前一日才接種了新冠肺炎疫苗，因疫苗反應她渾身痠痛貼滿了膏藥，但絲毫沒有阻礙她參加活動的決心；她說「沒有什麼比反對仇恨亞裔更重要，為自己更是為我們下一代。」