華埠聖博德堂缺華人神父 多個月無中文彌撒 教友籲團結爭取

在新冠疫情限制宗教場所聚會人數，以及缺少中文神父的情況下，復活節當天約僅有50多名華人教友到聖博德堂參加彌撒。(記者顏嘉瑩/攝影)

4日為復活節 ，往年在曼哈頓華埠聖博德天主堂都有不少華人 特別選在當天受洗，成為教友，不過在該天主堂在找不到中文神父的情況下，已經多個月沒有中文彌撒；4日該天主堂的華人團體，從布碌崙(布魯克林)邀請神父斑占文、執事朱志雄主持中文彌撒及証道，表示雖然在沒有中文神父，華人教友只能參加英文彌撒的情況下，教友更需團結，希望未來能恢復聖博德堂的中文彌撒。

過去每年復活節，聖博德堂都會聚集數百位華人教友舉辦中文彌撒，並為新教友施洗禮，但今年在新冠肺炎疫情限制宗教場所聚會人數，以及缺少中文神父的情況下，實際到場參加聚會的教友逐漸減少，當天僅有50多名華人教友到場參加彌撒。

聖博德堂華人教友志工、紐約 中華公所主席于金山表示，該天主堂的中文彌撒在前中文神父施華忠退休之後，就暫時停止，華人教友只能在每周末參加英文彌撒，再用中文念玫瑰經，上一次舉辦中文彌撒已經是在去年聖誕節時。

從布碌崙班森賀(Bensonhurst)寶血堂來到聖博德堂參加中文彌撒的華人趙一榮，本月3日剛受洗成為教友；他表示，因為妻子、女兒家人都是信徒，他跟著家人到教堂後，感覺很溫馨、溫暖，進而信主，選擇在復活節的前一天受洗，感到很開心也很榮幸。

雖然聖博德堂目前暫停中文彌撒，但虔誠的教友仍堅持到場參加彌撒；教友表示，聖博德堂擁有大紐約地區的首座「中華聖母」(Our Lady of China)像，在復活節的大日子中，還是堅持要到場點蠟燭、獻花，祈求庇佑。

于金山說，此次的中文彌撒是華人教友努力爭取而來，聖博德堂擁有廣大的華人教友，卻因為缺少中文神父而讓許多聽不懂英文的教友無法參與聚會，相當可惜；他也呼籲教友應該更加團結、共同祈禱，希望聖博德堂能夠早日恢復中文彌撒，繼續為社區的華人教友服務。