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知名華裔珠寶設計師 吳亞莉珊卓癌逝

記者顏嘉瑩／紐約報導
知名珠寶品牌「Alex Woo」創辦人、華裔珠寶設計師吳亞莉珊卓罹癌去世。(取自Alex Woo臉書)
知名珠寶品牌「Alex Woo」創辦人、華裔珠寶設計師吳亞莉珊卓罹癌去世。(取自Alex Woo臉書)

知名珠寶品牌「Alex Woo」創辦人、華裔珠寶設計師吳亞莉珊卓(Alexandra Woo，音譯)上月底因癌症，在紐約家中去世，年僅47歲；吳亞莉珊卓投身珠寶設計20多年，作品深受好萊塢明星喜愛，曾經獲得諸多獎項。

畢業於康乃爾大學(Cornell University)的吳亞莉珊卓，在曼哈頓格林威治村(Greenwich Village)長大；她從小就喜歡畫畫，表示自己七歲時就發現隊會畫的熱情，只要給她一支筆、一張紙，她就能天馬行空的畫出各種圖案。

受到父親的影響，吳亞莉珊卓將才能發揮在珠寶設計上，成立了同名珠寶品牌Alex Woo，以客製化、造型豐富的珠寶首飾著名，提供各種選擇給消費者選擇，還曾被「克萊恩紐約商業周刊」雜誌評為「40位40歲以下商業新星」；她的設計受到許多時尚編輯、網紅和明星們的喜愛，品牌產品也在全美的各個高端珠寶店裡都可看到身影。

吳亞莉珊卓的丈夫黃艾迪(Ed Huang，音譯)在本月2日向員工和商業夥伴宣布妻子過世的消息；他寫道：「她在親友的圍繞下於稍早時安詳離世，吳亞莉珊卓是個被寵愛的母親、妻子、女兒和商人；她對珠寶業的影響將長存，而在過去的20年中，她透過自己的設計講述了無數的故事，她總是微笑著、充滿正能量，並將一位女性對於生命和愛的理念、經驗，透過珠寶設計分享出去。」

黃艾迪還說，儘管對妻子離世感到很悲傷，但想到她的故事和傳奇將繼續透過珠寶設計傳達出去時，就感到欣慰；他也說，充滿才華、朝氣的吳亞莉珊卓將深深被懷念。

吳亞莉珊卓過世消息吸引不少人在社交媒體上發文悼念，她的摯友、LHB集團創辦人Lynette Harrison Brubaker則在臉書上發文，表示吳亞莉珊卓是一個聰明且積極的企業家，對自己而言也是一個在時尚產業創業期間的導師；文中她回憶著兩人年輕的往事，表示雖然想念吳亞莉珊卓，但仍會以成為他人的導師和啦啦隊長來向她致敬。

紐約 癌症 曼哈頓

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