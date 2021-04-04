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歐陽靖寫歌 挺楊安澤選紐約市長

記者顏潔恩／紐約報導
華裔饒舌歌手歐陽靖(右)寫歌「Yang for NY」，支持楊安澤(左)當選市長。(MV截圖)
華裔饒舌歌手歐陽靖(右)寫歌「Yang for NY」，支持楊安澤(左)當選市長。(MV截圖)

華裔嘻哈饒舌歌手歐陽靖(MC Jin)日前為華裔市長參選人楊安澤(Andrew Yang)寫歌支持，「Yang for New York」一曲談到楊安澤抗疫新冠、全民基本收入等廣受熱議的政策，呼籲紐約客「做正確的事」，支持楊安澤當選紐約市長。

（影音來源：MC Jin）

「Yang for New York」在1日發布，在近三分鐘的音樂影片(MV)中，歐陽靖先在皇后區法拉盛派發該單曲CD；歌詞隨即提到楊安澤針對新冠疫情和全民基本收入等政綱，歐陽靖唱到：「無論你在哪裡，白人、棕色人(西語裔)、黃種人(亞裔)、黑人（非洲裔)，都是時候走在一起了」；在影片接近尾聲時，歐陽靖和楊安澤兩人也終於同框。

歐陽靖在社交媒體IG上宣傳這首歌時表示，「當楊安澤打電話給我說他要參選紐約市長時，我還以為他想讓我在市府謀職，但我想幫他寫歌才是我的專長」。

楊安澤事後也寄送含有這支MV的郵件給支持者表示，這首歌在亞裔社區、整個紐約市面對艱難的時候問世，近來新聞不停報導的攻擊案件，亞裔感同身受，但在嘻哈音樂藝術家歐陽靖的助攻下，帶來一個正面、活力的影響，對未來充滿憧憬。

「每個紐約客、我們的義工都應該看這支影片。」楊安澤說，因為它傳達一個強而有力的信息：「紐約經濟的復甦和文化都屬於每一個人」。

該影片自發布後在Youtube上獲得1萬7000次的觀看量，在推特的觀看量則累積到92萬次，但評論兩極。

有網友稱讚楊安澤的創意、打破傳統的作法，認為影片有很大張力；可也有人繼續批評楊安澤稱自己是小商家的代表，但過去卻沒有和紐約市有很強聯繫，在金豐酒樓關閉堂食時，並未聲援。

紐約市 楊安澤 亞裔

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