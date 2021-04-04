「紐約安全步行」1800志願者 不讓長輩受攻擊

「紐約安全步行」已號召1800名志願者加入，力保亞裔民眾安全。（紐約安全步行提供）

紐約市 仇恨亞裔 的攻擊案件不斷發生，一些民間巡邏團體開始自發保護亞裔民眾安全；其中「紐約安全步行」(Safe Walks NYC)目前有超過1800人志願參加，護送有需要的民眾到達他們想去的地點，而大多數志願者擁有雙語能力，可說普通話或廣東話。

民眾除了能在亞裔社區看到越來越多的警車駐守，一些自發的安全組織也在為紐約人的安全保駕護航；「紐約安全步行」在曼哈頓華埠 有50多名志願者擔任社區巡邏工作，穿著可識別的安全巡邏背心和一些傳單，告訴民眾他們願意護送任何需要幫助的人，從地鐵、公車或其他公共區域走到目的地。

志願者蔣歐文(Owen Jiang)說，「我們並不是想向他們推銷任何東西，我們拿著傳單，告訴人們我們是真心願意為他們的安全保駕護航。」

「如果有人在地鐵上對你說，『我可以送你回家嗎？』」志願者米勒(Luke Miller)說，「在紐約，這可能是你最不想聽到的，所以這就是為什麼我們一直努力向社區展示我們是誰的原因。 」

「紐約安全步行」表示，已有1800多人報名志願參加兩小時輪班的巡邏；華埠長期活動人士陳家齡(Karlin Chan)對這個組織表示歡迎，他在疫情爆發之初，就發起華埠街道巡邏隊(Chinatown Block Watch)。

「華埠需要一切可能的幫助。」陳家齡說，華埠地區有很多苦苦掙扎的移民家庭，「人們對華裔、亞裔有很多負面的刻板印象，認為我們很多錢，很成功；但事實是，四分之一的亞裔生活在貧困之中，生活在全市的貧困線以下。 」

一名華裔志願者表示，這些自發組織是為了保護紐約人的安全而團結起來，「我們需要展示我們的人性，不能讓長輩成為攻擊的目標。」

如果民眾需要任何幫助，可以訪問「紐約安全步行」網站，發送郵件[email protected]或Instagram消息@SafeWalksNYC。