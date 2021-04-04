紐約州打疫苗 突破1000萬劑 20%民眾完成接種

紐約州新冠疫苗接種量已突破1000萬劑，圖為在曼哈頓華埠的一個疫苗接種站，民眾接種輝瑞疫苗。(Getty Images)

州長葛謨(Andrew Cuomo)3日宣布，州內新冠疫苗 接種量已突破1000萬劑，每三人中有一人接種至少一劑，每五人有一人已完成全部劑量接種；不過雖然紐約、新州 和康州的接種數量在全國名列前茅，但紐約和新州65歲以上老年人接種率在全國幾乎墊底；另外，康乃爾大學也要求返校學生及教職工必須完成疫苗接種。

截至3日，紐約州 內已經施打1017萬4773劑疫苗，有32.5%的人口、近650萬人，已經完成至少一劑接種；19.9%人口、近400萬人，完成完整疫苗接種；最新單日接種數字為24萬9541劑，也突破紀錄。

紐約州已經施打1017萬4773劑新冠疫苗，每三人中有一人接種至少一劑，每五人有一人已完全接種。（州長辦公室提供）

根據聯邦疾病防治中心(CDC)2日數據，全國範圍內，已經有近1億200萬人完成至少一劑接種，近5800萬人完成完整接種。

不過紐約州3日再新增死亡60例，州內七天平均新冠檢測陽性率為3.59%；雖然與冬季數字相比顯著下降，但仍比去年夏天的數字高。

這個周末是很多民眾選擇家庭聚會和去教會參加活動的復活節假日，葛謨和傳染病學專家都呼籲還未接種民眾盡量不要參加聚會。

繼羅徹斯特大學(Rochester University)要求學生必須接種疫苗才能返校後，位於紐約上州的康乃爾大學日前也發布同樣規定，指出由於紐約州疫苗接種資格從6日起擴大至16歲以上民眾，因此要求學生秋季返回校園前須完成接種，有宗教信仰者和有特殊疾病無法接種者才可豁免。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)數據，紐約、新州和康州都有近20%人口已完成完整疫苗接種；每10萬人接種人數比率在全國各州名列前15名；但每10萬人中65歲以上人口完成接種人數比率則是全國墊底，其中紐約排第45，新州排第42。

拜登總統本周已經宣布，90%的美國成人從19日開始都將獲得接種資格，並可以在住所周圍5哩內的接種點接種疫苗。

葛謨本周也宣布，6日起16歲以上民眾都可以預約接種新冠疫苗。