總警司訪華埠：力保亞裔安全 鼓勵錄影、上傳社媒、報警

哈里森與陳家齡(中)、莫志聯(右一)就社區治安交換意見。(記者張晨/攝影)

針對亞裔 遭遇仇恨和歧視犯罪激增，上任四天的市警總警司哈里森(Chief Rodney Harrison)2日到華埠 轄區市警五分局巡查，並拜訪紐約中華公所及勿街46號美食店；他表示，對近日頻發的襲擊案件深惡痛絕，將確保警方調查每起案件時也能控罪得當，承諾竭盡全力保護亞裔民眾安全。

影音來源：記者張晨

哈里森表示，市警一直持續關注涉及亞裔受害者的攻擊案件，並與地區檢察官合作，在保護受害者的基礎上盡力尋找控罪證據，使嫌犯承擔應負的責任。

他鼓勵民眾一旦遭遇或看到仇恨或疑似仇恨行為，一定要報案，並盡可能錄下事發過程，發布到社群媒體；「亞裔仇恨犯罪 工作組」接到報案後，會派與受害者族裔、語言或文化相似的警員，全力調查；「我們要讓潛在犯罪分子知道，一旦作案，就會被逮捕並受到處罰」。

剛接任「亞裔仇恨犯罪工作組」組長一職的皇后北區勤務指揮中心督察(Inspector)吳銘恆表示，曼哈頓中城菲律賓裔女子遭襲案件，他不但親往詢問，也派了會講受害人加祿(Tagalog)語的警員後續調查，目前受害者身體情況穩定，因為沒有語言障礙，能更輕鬆和警方交流。

中華公所主席于金山表示，消滅仇恨犯罪需要社區各界合作，會繼續與警方及其他組織配合，同時盡全力向當地民眾傳達相關信息；若民眾遭遇不公，也可前往公所反映，公所會幫助民眾聯繫五分局填寫報告。

哈里森當日也走訪華埠街道，和五分局白人警員社區協調警員孔兵靈一起分發宣導手冊；孔兵靈自加入市警以來一直用中英雙語服務社區，在供職五分局前，他曾在時報廣場分局任職兩年，曾幫助很多中國遊客翻譯，並解決犯罪問題。

華埠年輕一代之聲的46號美食店經理莫志聯(Patrick Mock)和社區活動人士陳家齡也與哈里森會面；莫志聯表示，從去年開始，五分局警員就扮演「一線鬥士」，解決問題從不馬虎。