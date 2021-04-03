紐約客談／少數族裔維權 既要治標 更要治本

白思豪日前簽署行政令，要求市警局高層職位必須保證候選人有一名少數族裔；這是民主黨左派常用的緩和族裔矛盾的一貫手法，所謂增加代表性。

這種舉動無疑有利於改善族裔之間的不平等地位，值得鼓勵，少數族裔也應當積極爭取；但這種手法只是治標不治本，少數族裔絕不能滿足於此。

例如，儘管歐巴馬當選總統並未改變非洲裔的境遇；無論是馬丁(Trayvon Martin)案、加納(Eric Garner)案，還是去年引發大規模反種族歧視騷亂的佛洛依德(George Floyd)案，都說明了這一點。

如何才能從根本上提高少數族裔的地位？在資本主義社會，財富是一切地位的決定因素。任何一個團體，唯有足夠財富之後，才有資源去推動有利於自己的議程，無論是遊說還是政治捐款。

與非洲裔、亞裔相反的例子是猶太 人，猶太人僅占美國總人口的2.4%，但是在關鍵行業掌握著大量財富；於是，社會上只要一出現反猶風向，馬上會招來政客的強烈譴責。

如果只治標的話，難道換上一個非裔 局長，就會對非裔的違法行為網開一面？大多數非裔生活在貧困之中，貧窮往往是滋生犯罪的根源；如果非裔人人安居樂業，誰沒事成天槍擊搶劫？非裔安居樂業犯罪減少了，那和局長是什麼族裔有何關係？

如何才能讓少數族裔安居樂業？答案是教育 。

只有持續投入教育，才能讓少數族裔進入高端行業，在提高收入的同時，人才向高端行業集中鄉；通過掌握重要行業的話語權來提高在政界的影響，這才是治本的正途。

（紐約客談，每周二至周六見報）