西語裔不讓進公園 77歲林纘庭太極拳力抗暴力攻擊

林纘庭態度強硬奮起反擊禁止他們入內的外族裔人士，雙方雖發生肢體衝突，但他並未因此受傷，順利進入遊樂場教授學員太極。(記者牟蘭／攝影)

今年77歲的林纘庭在位於38大道 遊樂場教授太極拳超過五年，2日上午進入遊樂場時，遭到一名外族裔中年男子阻攔，他態度強硬奮起反擊，雙方雖發生肢體衝突，但他並未受傷，順利進入遊樂場繼續教授學員打太極，他呼籲華裔 長者加入他們的隊伍，強身健體對抗日益頻發的仇恨犯罪。

繁榮社區基金會(Prosperous Community Foundation，簡稱PCF)的社安隊副會長張鵬表示，2日上午9時左右，一名義工稱，他上班途中看到一名華裔長者遭到一名疑似西語裔毆打，立即致電市警109分局報案求助。

這名遭到攻擊的華裔長者林纘庭表示，當天上午9時左右他像往常一樣，前往38大道交邦恩街(Bowne St.)的遊樂場教授太極拳，但卻被一名疑似西語裔男子攔住去路，禁止他們進入場內，「他伸著手，不讓我們進去」。

林纘庭見狀後，與對方理論，很快上升到肢體衝突，遭到對方攻擊，但他因常年習武，立即奮起反擊，並沒受傷，也順利進入遊樂場繼續教授太極，「我練太極拳15年了，我們這麼多人不怕他」；他說，衝突結束後不久，警員趕來查看，但他並未向警方求助。

來自中國 廣東省的林纘庭說，他移民美國已超過50年，退休前在長島一家加油站工作，過去也曾遭受他人的仇恨言論，「『中國佬』(Chink)、『中國人』(China Man)常被別人這麼罵，只能忍著」；他期盼，更多華裔長者加入他的太極隊，強身健體對抗仇恨風氣，「學太極不要錢」。

109分局表示，警方當天收到第三方報案後，立即趕到現場，但因沒有受害人，所以並未立案；警局建議，民眾若遇仇恨犯罪，應第一時間報警，盡量不要與他人發生肢體衝突，避免受到更大傷害。