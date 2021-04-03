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遭踹頭亞裔婦 線上募款助其他受害者

記者張晨／紐約報導
案發時有一名目擊者試圖在街對面大聲喊以轉移嫌犯注意力，而該人身影也出現在了監控視頻末尾。(監控視頻截圖)
案發時有一名目擊者試圖在街對面大聲喊以轉移嫌犯注意力，而該人身影也出現在了監控視頻末尾。(監控視頻截圖)

曼哈頓中城近日發生一起菲律賓裔女子遭非洲裔狠踹頭案件引起社會廣泛關注，嫌犯攻擊手段殘暴，附近安保人員袖手旁觀、關上大門息事寧人；受害者家屬日前發起籌款，短時間內捐款超過22萬，受害者女兒表示，案發時有一名目擊者試圖在對街大聲喊叫以轉移嫌犯注意力，其身影出現在監控視頻。

65歲的菲律賓裔女子卡莉(Vilma Kari)3月29日步行前往教堂路上，遭一名非洲裔壯漢踹倒在地，凶嫌又連續三腳猛踹倒地難起的受害者頭部，還以歧視性言論辱罵。

受害者女兒莉茲(Elizabeth Kari)在GoFundMe上發起籌款，短時間就籌到超過22萬於元，莉茲在網站上寫道，首先要替母親感謝來自朋友家人，以及全世界所有良善之人傳遞來的信息和支持；母親卡莉目前精神很好，「雖然癒合過程並不容易，但她一直是我堅強的榜樣，相信她會完全康復。」

莉茲還在文中指出，寫這篇文章的目的，不僅是為了母親，也是為了那些沒有機會分享自己受害經歷的人；許多人看了現場視頻，都指責門衛的漠視，但沒人知道，有一個目擊者站在對街大喊，希望引起攻擊者的注意。

「我理解你(目擊者)想要保持匿名的決定，但我也想感謝你的挺身而出，因為這種行動正是現在所需要的，希望有一天我和媽媽能親自感謝你。」莉茲說。

她在文末寫道，所籌款項不但會用於母親的恢復，還想支持其他受害者和非營利組織，以進一步提高亞裔社區的意識，繼續教育周圍每個人，以減少此類案件的發生。

65歲的菲律賓裔女子卡莉在前往教堂的路上遭一名非洲裔壯漢攻擊。(取自GoFund...
65歲的菲律賓裔女子卡莉在前往教堂的路上遭一名非洲裔壯漢攻擊。(取自GoFundMe)

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