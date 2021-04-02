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亞裔仇恨犯罪頻傳 律師3點建議如何求援、自保

紐約訊
全美反亞裔仇恨犯罪案件頻傳，民眾手持標語牌呼籲保護亞裔安全、停止仇視亞裔。Getty Images
全美反亞裔仇恨犯罪案件頻傳，民眾手持標語牌呼籲保護亞裔安全、停止仇視亞裔。Getty Images

在全美各地反亞裔仇恨犯罪備受關注之際，日前在法拉盛舉辦的一場警民大會上，劉芳律師現場發聲，表示願意盡己之力，為受害者提供義務的法律服務。劉芳表示，從小隨父母移民、居住在布碌崙(布魯克林)，年少亦曾遭受欺凌，理解華人被歧視、打壓的感覺。世界日報特別邀請劉芳律師從法律角度向大眾分析仇恨犯罪的問題，同時提供遇到攻擊該如何求援及自保之道。

劉芳提到亞裔受歧視的幾個主要原因為語言障礙、合法身份，以及不太懂得利用法律手段保護自己。而何謂仇恨犯罪，劉芳表示，美國法律並沒有為仇恨犯罪做出明確定義，但只要對方違反了刑事法律，無論是否為仇恨犯罪，受害者都可受到法律保護；目前反亞裔歧視呼聲高漲，各警局也非常重視，如果案件被認為是仇恨犯罪，會有專責的部門來進行調查。

影片來源：YouTube/WJ editorial

劉芳提供民眾如何分辨仇恨犯罪與一般歧視騷擾的方法，她指出，如果只是被人有言語上的騷擾和歧視，但對方並沒有進一步動作，這種情況是不受法律保護的，最好的方法是也用同樣的語言反擊回去；但如果對方的言語或行動，對受害者的人身安全產生威脅，即構成刑事犯罪，可受到法律保護。

至於在遇到歧視或仇恨犯罪時，該如何求援與自保？劉芳鼓勵每位華人要積極報警，報警時不需要擔心語言障礙，只要和接線員說出自己使用的語言，例如中文Mandarin、廣東話Cantonese、福建話Fujianese，接線員會負責轉給翻譯。此外，劉芳表示，報警時也不用擔心身份問題，警局不會因報案者沒有身份而不立案，負責的警員也不允許因身份問題而不處理案件。

劉芳呼籲大家，在遭遇仇恨犯罪後，除了盡快報警立案，也可以進行自我與正當防衛；但前提是，須與對方具有同等條件，才能進行正當防衛，例如彼此都有槍，便可用槍回擊。

在反亞裔仇恨犯罪案件頻傳之時，劉芳提供了三點可預防遭受歧視與仇恨犯罪的建議：

1.減少單獨出門，盡量結伴而行。

2.避免太晚出門，或走在人煙稀少的陰暗小巷。

3.隨身攜帶自我防衛用品，例如防狼噴霧或電擊槍。紐約過去禁止使用電擊槍 ，2019年4月後，此法已被廢除，當下電擊槍是一個很好的自我防衛工具。

仇恨犯罪 歧視 亞裔

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