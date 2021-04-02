華人自救 萬人參與4/4反仇恨遊行

亞裔維權大聯盟和美國亞裔社團聯合總會將在4月4日舉行「停止仇恨犯罪、反對種族歧視、捍衛亞裔權益」大型示威遊行。(記者牟蘭／攝影)

仇恨亞裔 風氣蔓延，亞裔維權大聯盟和美國 亞裔社團聯合總會1日在法拉盛舉行4月4日遊行 動員大會，聯盟總召集人陳善莊表示，目前已有400多個華人社團與上萬人報名參與，包括在疫情中在前線作出貢獻的百餘名華人醫護，當天全國其他地區也會響應，在當地舉辦反仇恨亞裔集會或遊行。

亞裔維權大聯盟聯合美東河南同鄉會、美國川渝同鄉會總商會與美國福建同鄉會等多個社團，1日在法拉盛君豪大酒樓舉辦「停止仇恨犯罪、反對種族歧視、捍衛亞裔權益」示威遊行動員大會，呼籲民眾積極參與。

活動主辦方陳善莊表示，他於1981年來美打拚，也曾經歷過亞裔當街被辱與被搶的案件，因一些受害者想要「破財消災」，或怕惹麻煩，不願報案，讓亞裔淪為啞裔，成為不法分子的目標，「但過去遠沒有現在這麼嚴重」。

不過，陳善莊也說，亞裔維權意識逐漸覺醒，單是這次遊行有400多個社團、逾3萬人報名參與，「外州華裔民眾(想來參與的)電話不斷，足見大家對目前治安擔憂」；他批評政府不作為，呼籲亞裔民眾自救，讓政府看到亞裔的力量。

陳善莊表示，參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、副州長霍楚(Kathy Hochul)與主計長斯靜格(Scott Stringer)等30多名民選官員已確定出席，屆時全國其他地區也會響應，在當地舉辦反仇恨亞裔集會或遊行。

亞美醫師協會的董事會成員姚江林表示，華裔團體在疫情中做出大量貢獻，以亞美醫生協會為例，疫情期間為各大醫院與養老院等捐贈防疫物資，許多醫護人員冒生命危險在前線抗疫，不應被如此對待；他說，超過百位華裔醫護人員將參與4月4日的示威遊行，在街頭譴責仇恨亞裔犯罪。

當日集會將從下午1時在富利廣場(Foley Square)開始，下午2時遊行隊伍步行前往市議會公園，經過布碌崙(布魯克林)大橋抵達布碌崙的Cadman Plaza；有意成為義工的民眾請電亞總會常務會長姜書棟(646)523-2340。