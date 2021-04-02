設「安全使者」 亞美聯盟護亞裔

亞美聯盟啟動「用希望對抗仇恨」(Hope Against Hate)行動，並呼籲聯邦、州府和市府為紐約亞裔社區提供3000萬元資金投入，給社區提供必要資源來保證民眾安全。（視頻會議截圖）

亞美聯盟(AAF)1日宣布啟動「用希望對抗仇恨」(Hope Against Hate)行動，用包括設立「安全使者」，提供多語言受害者支持和保護服務，招募民眾進行培訓以在襲擊亞裔 事件中可見義勇為等方式，緩解不斷升溫的襲擊亞裔浪潮，並呼籲聯邦、州府和市府為紐約 亞裔社區提供3000萬元資金。

亞美聯盟行政總監姚久安(Jo-Ann Yoo)指出，從2020年3月至2021年2月，美國有3800多個記錄在案的仇恨亞裔事件，其中發生在紐約最多，超過1100起；而在過去一個月，更發生多起包括槍擊在內的駭人聽聞仇恨案件。

「用希望對抗仇恨」行動將在紐約多個亞裔社區安置「安全使者」，在多地設立提供多種亞裔語言幫助的受害者支持服務，並招募有意成為見義勇為、挺身而出者，為他們提供培訓，以便看到歧視或襲擊事件時，能夠儘量用語言化解衝突，或提供身體防衛幫助。

「用希望對抗仇恨」行動將與全市眾多小商家和教會組織合作，設立安全場所；這些地方外圍將會貼上明顯的參與項目海報或標誌，正在遭受攻擊或已經被襲擊的亞裔可以到這些場所求助。

該行動還與學校和相關組織合作，提供包括中文、日語、韓語等語言在內的口頭化解衝突和正當防衛培訓，並設立專項資金，為受害者提供相關醫療治療和心理問題輔導。

亞美聯盟政策與正義副主任Ravi Reddi表示，事到如今，這已經不僅僅是亞裔社區要面對的問題，而是所有人都要面對的問題。

2月初在紐約地鐵 上被非洲裔男子用刀片割臉的61歲菲律賓籍男子昆塔納(Noel Quintana)1日參加會議，表示事發時周圍有很多人，但沒有任何人挺身而出。

聯邦參議院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)也與會表示，他會與社區站在一起，努力消除任何人與人之間的偏見與傷害。

亞美聯盟等組織目前也在研發一個提供多種語言的舉報工具，以確保所有仇恨亞裔事件全部記錄在案。