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「母女不安等地鐵」 仇恨亞裔議題登「紐約客」封面

記者顏潔恩／紐約報導
「紐約客」雜誌最新封面故事，反映全美近來針對亞裔攻擊的社會問題。(取材自推特)
「紐約客」雜誌最新封面故事，反映全美近來針對亞裔攻擊的社會問題。(取材自推特)

紐約客」雜誌經常用幽默文字和繪畫來探討深度話題，在最新一期的封面故事中，本身是亞太裔的插畫師強生(R. Kikuo Johnson)繪製一對亞裔母女焦慮的在地鐵站等車的畫面，反映全美近來針對亞裔攻擊的社會問題。

「紐約客」最新一期雜誌將在4月5日(周一)出刊，但封面故事一公布後就引起關注，強生將作品命名為「誤點」(Delayed)；一對亞裔母女正在地鐵站等車，母親一隻手緊緊牽著幼女、抬起戴著手錶的另外一隻手，眼睛卻朝著隔壁看，緊貼母親的女兒也轉頭往四周查看情況，母女倆的肢體語言透露著一股緊張感。

出生在夏威夷茂宜島(Maui)、本身也是亞太裔的強生日前接受訪問，被問及這個作品時，他說畫中母親的腳站立的位置以及眉毛，必須要細節化處理，因為想呈現出一個介於警惕和恐懼之間的肢體動作。

為了籌備這個作品，強生特意回顧之前所發生的針對亞裔仇恨犯罪，在讀了一篇又一篇的報導後，讓他不忍心再看下去；「有太多的母親、祖母遭到攻擊」，強生說他想像同樣的事若發生在自己母親或親人身上，以此同理心獲得創作靈感完成這幅作品，「畫中的母親就是由這些婦女所組成」。

強生說，他思考要用怎樣的情緒去表達這個封面故事，曾想過要憤怒的叫人採取行動，或是驕傲的慶祝勝利，但最後意識到自己只是個講故事的人；在他所有的草稿當中，這個作品看起來最能抓住當下的氛圍。

這個封面故事引起不少亞裔美國人的共鳴，因為過於真實而讓他們感到「心碎」、「痛心」；一名亞裔網友更指出，畫中母親所穿的運動鞋，讓她想起自己出門，十之八九也是穿著運動鞋，以便緊要時刻逃命。

亞裔 地鐵站 紐約

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