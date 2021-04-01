我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

杭特拜登新書 承認出軌大嫂 妻發現後罵他「變態」

加州4/1起50歲以上、 4/15起16歲以上可施打疫苗

批市府對仇恨亞裔罪案不作為 市議員霍頓：和日裔妻走在街頭都怕

記者牟蘭／紐約報導
霍頓直言現在與妻子走在紐約市街頭都怕，擔憂妻子成為下一個受害者。(記者牟蘭／攝影)
霍頓直言現在與妻子走在紐約市街頭都怕，擔憂妻子成為下一個受害者。(記者牟蘭／攝影)

第30選區市議員霍頓(Robert Holden)3月31日在一場記者會上痛斥日益嚴重的仇恨亞裔罪案，他稱，自己與日裔妻子相識於冷戰期間，已經歷一次仇恨亞裔風潮，時隔逾50年，仇恨言論上升為暴力攻擊；他直言現在與妻子走在紐約市街頭都怕，擔憂妻子成為下一個受害者。

霍頓表示，他的日裔妻子出生在布朗士，兩人於1968年相遇；他說，妻子經歷了二戰與冷戰時期，曾經幾乎每天遭受他人的仇恨言論； 他回憶有一次有人當他面在街頭辱罵他的妻子為「毛黨」(毛澤東黨)，他非常生氣，毆打了對方，「我的妻子是當時社區唯一的亞裔人」。

因妻子一直保持沉默，霍頓說，他曾詢問妻子為何不反擊，但妻子回應稱，她接受的亞裔教育告訴她那些種族歧視者非常無知，她能做的就是忽視這些言論；他表示，自己與妻子相識五年後結婚，當時極少有不同族裔通婚，他也一度遭受他人的白眼。

霍頓說，因為這些仇恨亞裔的風氣，妻子一度不願在公開場合說日語，也不願承認自己是日本人；時隔50多年，他表示，情況越來越差，無辜的亞裔民眾接連在街頭被攻擊，日前一名75歲亞裔長者在街上被攻擊，讓他更加擔憂妻子的安全，「我們走在曼哈頓街頭，我一直回頭擔憂她被別人盯上」。

為了避免被人攻擊，霍頓說，妻子已經不搭乘公共交通工具，由他開車接送；他批評市府當前對仇恨犯罪者太寬容，並表示這些攻擊他人的嫌犯應被當局嚴懲，「如果心理有問題應該送去醫院強制治療，如果針對他人膚色作案，應該送去監獄，我們不能任由這些嫌犯再回到大街上」。

亞裔 日裔 紐約市

上一則

布碌崙接種率全市最低 華人想打預約難

下一則

非法改建 兩家庭變七家庭 重罰30.2萬

延伸閱讀

75歲以上與照顧者 3疫苗站無需預約

75歲以上與照顧者 3疫苗站無需預約
嚴打仇恨犯罪 紐約東區檢辦增調查人手

嚴打仇恨犯罪 紐約東區檢辦增調查人手
毛澤東變蝙蝠俠 澳洲畫作被指「辱華」下架

毛澤東變蝙蝠俠 澳洲畫作被指「辱華」下架
毛澤東變蝙蝠俠 澳洲大學畫廊涉「辱華」下架

毛澤東變蝙蝠俠 澳洲大學畫廊涉「辱華」下架
法拉盛華裔長者約不到疫苗 圖書館門前乾著急

法拉盛華裔長者約不到疫苗 圖書館門前乾著急
紐約客談／一紙訴狀能推翻教育政策？

紐約客談／一紙訴狀能推翻教育政策？

熱門新聞

劉湯米(中)接受採訪，還原案發經過。(陳先生提供)

華裔老夫婦遇襲 出手相助公車司機：不能坐視不理

2021-03-26 13:17
「精益求精通行碼」在紐約全面啟動。（州長辦公室提供）

紐約全面啟動「精益求精通行碼」 疫苗護照先試點

2021-03-27 17:10
位於法拉盛羅斯福大道的新世界商城一層的六福珠寶，於26日下午4時左右，遭到一名嫌犯的暴力搶劫。圖片來源：記者牟蘭/攝影

圖輯╱紐約法拉盛珠寶店 遭暴力搶劫

2021-03-26 17:21
該男子踹倒一名65歲亞裔女性，並以反亞裔言論辱罵，現遭警方通緝。（市警提供）

非裔男狠踹亞裔婦 大罵「你不屬於這裡」

2021-03-30 02:29
長岡亮在感染新冠住院治療兩個月後返家，發現公寓被管理層清空。(取自GoFundMe)

樂譜、護照全被丟…亞裔男染疫住院 租屋被房東清空

2021-03-29 11:30
該嫌犯在曼哈頓地鐵站中毆打亞裔女子臉部，並以歧視言語辱罵。(市警提供)

「新冠都是因為你們」亞裔女紐約地鐵站被毆臉

2021-03-29 02:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
攻擊亞裔婦女嫌犯落網 曾殺害親生母親

攻擊亞裔婦女嫌犯落網 曾殺害親生母親
嬌生1500萬疫苗被毀 美國4月暫停出貨

嬌生1500萬疫苗被毀 美國4月暫停出貨
母熊叼護4隻頑皮小熊過馬路 暖心視頻「電」到父母

母熊叼護4隻頑皮小熊過馬路 暖心視頻「電」到父母
槍匪闖紐約華人宅劫走2000元 警15分鐘逮2嫌

槍匪闖紐約華人宅劫走2000元 警15分鐘逮2嫌
直播／拜登總統匹茲堡宣布重大基礎建設計畫

直播／拜登總統匹茲堡宣布重大基礎建設計畫