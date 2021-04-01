批市府對仇恨亞裔罪案不作為 市議員霍頓：和日裔妻走在街頭都怕

霍頓直言現在與妻子走在紐約市街頭都怕，擔憂妻子成為下一個受害者。(記者牟蘭／攝影)

第30選區市議員霍頓(Robert Holden)3月31日在一場記者會上痛斥日益嚴重的仇恨亞裔 罪案，他稱，自己與日裔 妻子相識於冷戰期間，已經歷一次仇恨亞裔風潮，時隔逾50年，仇恨言論上升為暴力攻擊；他直言現在與妻子走在紐約市 街頭都怕，擔憂妻子成為下一個受害者。

霍頓表示，他的日裔妻子出生在布朗士，兩人於1968年相遇；他說，妻子經歷了二戰與冷戰時期，曾經幾乎每天遭受他人的仇恨言論； 他回憶有一次有人當他面在街頭辱罵他的妻子為「毛黨」(毛澤東黨)，他非常生氣，毆打了對方，「我的妻子是當時社區唯一的亞裔人」。

因妻子一直保持沉默，霍頓說，他曾詢問妻子為何不反擊，但妻子回應稱，她接受的亞裔教育告訴她那些種族歧視者非常無知，她能做的就是忽視這些言論；他表示，自己與妻子相識五年後結婚，當時極少有不同族裔通婚，他也一度遭受他人的白眼。

霍頓說，因為這些仇恨亞裔的風氣，妻子一度不願在公開場合說日語，也不願承認自己是日本人；時隔50多年，他表示，情況越來越差，無辜的亞裔民眾接連在街頭被攻擊，日前一名75歲亞裔長者在街上被攻擊，讓他更加擔憂妻子的安全，「我們走在曼哈頓街頭，我一直回頭擔憂她被別人盯上」。

為了避免被人攻擊，霍頓說，妻子已經不搭乘公共交通工具，由他開車接送；他批評市府當前對仇恨犯罪者太寬容，並表示這些攻擊他人的嫌犯應被當局嚴懲，「如果心理有問題應該送去醫院強制治療，如果針對他人膚色作案，應該送去監獄，我們不能任由這些嫌犯再回到大街上」。