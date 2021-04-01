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仇恨行為難證明 影音記錄很重要

記者朱蕾／紐約報導
黃敏儀(右)邀Karen King(左)探討仇恨犯罪。(視頻截圖)
黃敏儀(右)邀Karen King(左)探討仇恨犯罪。(視頻截圖)

法拉盛市議員參選人黃敏儀3月31日晚邀紐約亞裔律師協會律師Karen King，共同探討針對仇恨和歧視亞裔行為激增，民眾應如何防備；King表示，目前證明是因種族和族裔而故意出現的仇恨行為非常困難，記錄事件的影音資料非常重要。

King表示，目前尚未有很多仇恨犯罪案件進入訴訟，若定為仇恨犯罪，必須有證據證明被告的行為是基於種族、族裔的歧視，但很多時候仇恨犯罪中的仇恨元素很難被證明；若沒有嫌犯當時說了什麼、做了什麼的證據，會非常困難，這也是為什麼很多警方及社區認為的仇恨犯罪，最後沒有被定罪的主要原因。

她還說，現在隨著手機等智慧電子設備的普及，有的仇恨事件會被視頻、圖片、音頻等記錄下來，這對受害方很有幫助；若有視頻記錄下嫌犯說出的種族仇恨、歧視話語等，則有助被立案為仇恨犯罪。

King鼓勵仇恨犯罪的受害人和目擊者積極報案。她說，報警的目的之一是做紀錄，記錄社區裡發生了這件事，不能再被隨意否認；有些涉及仇恨的事件若報警雖難立案，例如有人進行言語騷擾等，也應向一些收集仇恨事件的機構報告，這些信息、紀錄、統計數字等會很有力量，會被計入歷史；此外，報案者越多，越容易得到警方的重視和社區各界的關注。

黃敏儀則表示，遭遇仇恨犯罪、歧視行為的受害人，通常當下會感覺很孤獨和無助，目擊者若能在自己不受到傷害的情況下，給予受害人一些關懷，會起到重要作用。

仇恨犯罪 歧視 亞裔

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