紐約市已打405萬劑疫苗 6至8周可望擺脫疫情

全市目前已經施打超過400萬劑新冠疫苗，全市很有可能在未來六到八周擺脫疫情。（市長辦公室提供）

紐約市 長白思豪(Bill de Blasio)3月31日表示，全市目前已經施打超過400萬劑新冠疫苗 ，很有可能在未來六到八周擺脫疫情；不過，目前變種新冠病毒感染者已經占新增感染者的70%，白思豪擔憂第四波疫情的可能性仍在；州長葛謨(Andrew Cuomo)則表示，為配合體育、娛樂場館重開，州府本月將新增70個快篩檢測 點，方便民眾參加活動。

市府數據顯示，目前全市已經施打405萬8854劑疫苗；市公共衛生首席助理法瑪(Jay Varma)則表示，全市很有可能在未來六到八周內加速疫苗接種之後擺脫疫情，但前提是民眾仍不可放鬆防疫警惕，「目前感染率並未出現我們所希望的下降，情況仍令人擔憂。」

數據顯示，根據市衛生局在3月15日至21日的採樣分析，發現目前變種病毒感染者已經占新增感染者的70%，此前一周則為50%；衛生局表示，變種病毒占比迅速增加說明其傳染性更強；目前紐約市共發現五種變種病毒，包括源自英國的B.1.1.7、源自南非的1.351、加州的B.1.427和B.1.429及巴西的P.1，另外還有三種疑似變種病毒。

白思豪擔憂紐約市可能迎來第四波疫情，但疫苗加速接種也帶來一些希望；他再次指責州府的一些放鬆防控舉措欠考慮，如恢復室內健身課程等。

但葛謨當日仍繼續推動放鬆防控，表示州府將在全州範圍內新增70個快篩檢測點，以配合4月1日即將恢復開放的體育和娛樂場館；其中25個將於4月1日當天開放，另有十個將於未來兩周內開放，從而使快篩檢測點的總數量達到70個。

葛謨表示，觀眾在進場前須完成疫苗接種或新冠檢測，因此許多檢測點就位於場館附近，方便民眾參加活動；具體地址參見https://reurl.cc/g8E6oL。

州府呼籲民眾登錄網站https://reurl.cc/Xe9Rre下載「精益求精通行碼」(Excelsior Pass)，可在進場時確認市民已接種新冠疫苗，或近期新冠檢測結果為陰性，加快進場速度。