我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

杭特拜登新書 承認出軌大嫂 妻發現後罵他「變態」

加州4/1起50歲以上、 4/15起16歲以上可施打疫苗

紐約市已打405萬劑疫苗 6至8周可望擺脫疫情

記者和釗宇／紐約報導
全市目前已經施打超過400萬劑新冠疫苗，全市很有可能在未來六到八周擺脫疫情。（市長辦公室提供）
全市目前已經施打超過400萬劑新冠疫苗，全市很有可能在未來六到八周擺脫疫情。（市長辦公室提供）

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)3月31日表示，全市目前已經施打超過400萬劑新冠疫苗，很有可能在未來六到八周擺脫疫情；不過，目前變種新冠病毒感染者已經占新增感染者的70%，白思豪擔憂第四波疫情的可能性仍在；州長葛謨(Andrew Cuomo)則表示，為配合體育、娛樂場館重開，州府本月將新增70個快篩檢測點，方便民眾參加活動。

市府數據顯示，目前全市已經施打405萬8854劑疫苗；市公共衛生首席助理法瑪(Jay Varma)則表示，全市很有可能在未來六到八周內加速疫苗接種之後擺脫疫情，但前提是民眾仍不可放鬆防疫警惕，「目前感染率並未出現我們所希望的下降，情況仍令人擔憂。」

數據顯示，根據市衛生局在3月15日至21日的採樣分析，發現目前變種病毒感染者已經占新增感染者的70%，此前一周則為50%；衛生局表示，變種病毒占比迅速增加說明其傳染性更強；目前紐約市共發現五種變種病毒，包括源自英國的B.1.1.7、源自南非的1.351、加州的B.1.427和B.1.429及巴西的P.1，另外還有三種疑似變種病毒。

白思豪擔憂紐約市可能迎來第四波疫情，但疫苗加速接種也帶來一些希望；他再次指責州府的一些放鬆防控舉措欠考慮，如恢復室內健身課程等。

但葛謨當日仍繼續推動放鬆防控，表示州府將在全州範圍內新增70個快篩檢測點，以配合4月1日即將恢復開放的體育和娛樂場館；其中25個將於4月1日當天開放，另有十個將於未來兩周內開放，從而使快篩檢測點的總數量達到70個。

葛謨表示，觀眾在進場前須完成疫苗接種或新冠檢測，因此許多檢測點就位於場館附近，方便民眾參加活動；具體地址參見https://reurl.cc/g8E6oL。

州府呼籲民眾登錄網站https://reurl.cc/Xe9Rre下載「精益求精通行碼」(Excelsior Pass)，可在進場時確認市民已接種新冠疫苗，或近期新冠檢測結果為陰性，加快進場速度。

白思豪表示，全市目前已經施打超過400萬劑新冠疫苗，全市很有可能在未來六到八周擺...
白思豪表示，全市目前已經施打超過400萬劑新冠疫苗，全市很有可能在未來六到八周擺脫疫情。（市長辦公室提供）

檢測 疫苗 紐約市

上一則

30歲以上開放打疫苗 一劑難求…還有人賣預約名額牟利

延伸閱讀

白思豪簽行政令 警高層職位人選 須保證至少一名少數族裔

白思豪簽行政令 警高層職位人選 須保證至少一名少數族裔
紐約州長葛謨簽署大麻合法化法案

紐約州長葛謨簽署大麻合法化法案
紐約市收堵車費 獲准繼續推進

紐約市收堵車費 獲准繼續推進

白思豪：改善紐約市容 市府增加垃圾清運

白思豪：改善紐約市容 市府增加垃圾清運
葛謨：紐約市堵車費計畫 聯邦政府同意繼續推進

葛謨：紐約市堵車費計畫 聯邦政府同意繼續推進
指控葛謨性騷擾又1人 已婚婦稱遭強吻

指控葛謨性騷擾又1人 已婚婦稱遭強吻

熱門新聞

劉湯米(中)接受採訪，還原案發經過。(陳先生提供)

華裔老夫婦遇襲 出手相助公車司機：不能坐視不理

2021-03-26 13:17
「精益求精通行碼」在紐約全面啟動。（州長辦公室提供）

紐約全面啟動「精益求精通行碼」 疫苗護照先試點

2021-03-27 17:10
位於法拉盛羅斯福大道的新世界商城一層的六福珠寶，於26日下午4時左右，遭到一名嫌犯的暴力搶劫。圖片來源：記者牟蘭/攝影

圖輯╱紐約法拉盛珠寶店 遭暴力搶劫

2021-03-26 17:21
該男子踹倒一名65歲亞裔女性，並以反亞裔言論辱罵，現遭警方通緝。（市警提供）

非裔男狠踹亞裔婦 大罵「你不屬於這裡」

2021-03-30 02:29
長岡亮在感染新冠住院治療兩個月後返家，發現公寓被管理層清空。(取自GoFundMe)

樂譜、護照全被丟…亞裔男染疫住院 租屋被房東清空

2021-03-29 11:30
該嫌犯在曼哈頓地鐵站中毆打亞裔女子臉部，並以歧視言語辱罵。(市警提供)

「新冠都是因為你們」亞裔女紐約地鐵站被毆臉

2021-03-29 02:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
攻擊亞裔婦女嫌犯落網 曾殺害親生母親

攻擊亞裔婦女嫌犯落網 曾殺害親生母親
嬌生1500萬疫苗被毀 美國4月暫停出貨

嬌生1500萬疫苗被毀 美國4月暫停出貨
母熊叼護4隻頑皮小熊過馬路 暖心視頻「電」到父母

母熊叼護4隻頑皮小熊過馬路 暖心視頻「電」到父母
槍匪闖紐約華人宅劫走2000元 警15分鐘逮2嫌

槍匪闖紐約華人宅劫走2000元 警15分鐘逮2嫌
直播／拜登總統匹茲堡宣布重大基礎建設計畫

直播／拜登總統匹茲堡宣布重大基礎建設計畫