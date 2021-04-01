1/4亞裔曾被要求改名 更加「白人化」

一項新的調查報告提供了更多在美亞裔以往遭遇歧視的細節。（記者黃伊奕／攝影）

一項新的調查報告提供更多美國亞裔 在日常生活中遭遇歧視的細節，其中，27%的亞裔表示曾被要求更換更加「白人化」的名字。

該新調查報告由AAPI Data完成，3月30日公布；調查人員自3月18日至26日對全美1萬6336名美國居民發起問卷調查，發現在美亞裔以往遭遇過的種族歧視問題比想像中嚴重；報告中稱「以往有關仇恨犯罪 數據並不完整，在亞特蘭大按摩院槍擊案後，大家對這個問題產生更多的關注。」

根據調查，27%的在美亞裔曾被人要求或鼓勵更換一個「美國化」或者更加「白人」的姓名；「永久外國人」也是許多亞裔難以擺脫的刻板印象，有64%的亞裔受訪者曾被認為不是美國人，被詢問「來自哪裡」，45%的受訪者曾被詢問是否會說英文。

針對仇恨犯罪，近三分之一的亞裔美國人表示「一直」或「經常」擔心成為該類罪案的受害者，四分之一的亞裔曾遭遇仇恨犯罪，其中10%案件發生在2021年。

研究人員指出，鑒於該民調是用英語進行，意味著採訪樣本更偏向於美國出生以及會說英文的人群，新移民以及非英文母語人群曾遭遇仇恨犯罪的比例可能會更高。

AAPI Data創始人Karthick Ramakrishnan說，「這項民調最重要的意義在於，它顯示出種族主義影響了我們所有人，並以不同的方式影響著不同的社區，如今必須關注其中所有影響因素。」