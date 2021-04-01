我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

杭特拜登新書 承認出軌大嫂 妻發現後罵他「變態」

加州4/1起50歲以上、 4/15起16歲以上可施打疫苗

1/4亞裔曾被要求改名 更加「白人化」

記者黃伊奕／紐約報導
一項新的調查報告提供了更多在美亞裔以往遭遇歧視的細節。（記者黃伊奕／攝影）
一項新的調查報告提供了更多在美亞裔以往遭遇歧視的細節。（記者黃伊奕／攝影）

一項新的調查報告提供更多美國亞裔在日常生活中遭遇歧視的細節，其中，27%的亞裔表示曾被要求更換更加「白人化」的名字。

該新調查報告由AAPI Data完成，3月30日公布；調查人員自3月18日至26日對全美1萬6336名美國居民發起問卷調查，發現在美亞裔以往遭遇過的種族歧視問題比想像中嚴重；報告中稱「以往有關仇恨犯罪數據並不完整，在亞特蘭大按摩院槍擊案後，大家對這個問題產生更多的關注。」

根據調查，27%的在美亞裔曾被人要求或鼓勵更換一個「美國化」或者更加「白人」的姓名；「永久外國人」也是許多亞裔難以擺脫的刻板印象，有64%的亞裔受訪者曾被認為不是美國人，被詢問「來自哪裡」，45%的受訪者曾被詢問是否會說英文。

針對仇恨犯罪，近三分之一的亞裔美國人表示「一直」或「經常」擔心成為該類罪案的受害者，四分之一的亞裔曾遭遇仇恨犯罪，其中10%案件發生在2021年。

研究人員指出，鑒於該民調是用英語進行，意味著採訪樣本更偏向於美國出生以及會說英文的人群，新移民以及非英文母語人群曾遭遇仇恨犯罪的比例可能會更高。

AAPI Data創始人Karthick Ramakrishnan說，「這項民調最重要的意義在於，它顯示出種族主義影響了我們所有人，並以不同的方式影響著不同的社區，如今必須關注其中所有影響因素。」

亞裔 美國 仇恨犯罪

上一則

非法改建 兩家庭變七家庭 重罰30.2萬

下一則

「母女不安等地鐵」 仇恨亞裔議題登「紐約客」封面

延伸閱讀

疫情引爆仇恨毒瘤 長期遭歧視的亞裔不能再隱忍

疫情引爆仇恨毒瘤 長期遭歧視的亞裔不能再隱忍
亞裔遭仇視 趙少康「請命信」致拜登 盼保護生命財產

亞裔遭仇視 趙少康「請命信」致拜登 盼保護生命財產

華人散步遭攻擊 種族歧視蔓延北卡三角區

華人散步遭攻擊 種族歧視蔓延北卡三角區

反種族仇恨 教堂山、凱瑞辦悼念亞城槍案活動

反種族仇恨 教堂山、凱瑞辦悼念亞城槍案活動
趙少康替在美亞裔寫請命信 請酈英傑轉交拜登

趙少康替在美亞裔寫請命信 請酈英傑轉交拜登
反亞裔種族主義高漲 韓國天團BTS呼籲停止

反亞裔種族主義高漲 韓國天團BTS呼籲停止

熱門新聞

劉湯米(中)接受採訪，還原案發經過。(陳先生提供)

華裔老夫婦遇襲 出手相助公車司機：不能坐視不理

2021-03-26 13:17
「精益求精通行碼」在紐約全面啟動。（州長辦公室提供）

紐約全面啟動「精益求精通行碼」 疫苗護照先試點

2021-03-27 17:10
位於法拉盛羅斯福大道的新世界商城一層的六福珠寶，於26日下午4時左右，遭到一名嫌犯的暴力搶劫。圖片來源：記者牟蘭/攝影

圖輯╱紐約法拉盛珠寶店 遭暴力搶劫

2021-03-26 17:21
該男子踹倒一名65歲亞裔女性，並以反亞裔言論辱罵，現遭警方通緝。（市警提供）

非裔男狠踹亞裔婦 大罵「你不屬於這裡」

2021-03-30 02:29
長岡亮在感染新冠住院治療兩個月後返家，發現公寓被管理層清空。(取自GoFundMe)

樂譜、護照全被丟…亞裔男染疫住院 租屋被房東清空

2021-03-29 11:30
該嫌犯在曼哈頓地鐵站中毆打亞裔女子臉部，並以歧視言語辱罵。(市警提供)

「新冠都是因為你們」亞裔女紐約地鐵站被毆臉

2021-03-29 02:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
攻擊亞裔婦女嫌犯落網 曾殺害親生母親

攻擊亞裔婦女嫌犯落網 曾殺害親生母親
嬌生1500萬疫苗被毀 美國4月暫停出貨

嬌生1500萬疫苗被毀 美國4月暫停出貨
母熊叼護4隻頑皮小熊過馬路 暖心視頻「電」到父母

母熊叼護4隻頑皮小熊過馬路 暖心視頻「電」到父母
槍匪闖紐約華人宅劫走2000元 警15分鐘逮2嫌

槍匪闖紐約華人宅劫走2000元 警15分鐘逮2嫌
直播／拜登總統匹茲堡宣布重大基礎建設計畫

直播／拜登總統匹茲堡宣布重大基礎建設計畫