30歲以上開放打疫苗 一劑難求…還有人賣預約名額牟利

民眾向疫苗接種點門口的市府服務人員諮詢疫苗預約。(記者朱蕾/攝影)

紐約州 3月30日起將疫苗 接種資格擴大至30歲及以上，雖然大部分成年人已符合資格，但可謂一劑難求，多名華人表示，連續「刷」了兩天網頁，也沒能約到一個名額，有民眾稱，搶預約疫苗比在中國搶春運車票還難，擔心預約資格繼續擴大後，會更難「搶」到名額，

居住布碌崙(布魯克林)36歲的張太太一直希望能接種疫苗，自市府放寬可接種人群到30歲以上，她苦苦嘗試了數日，至今仍未成功預約；她抱怨說「我不挑接種地點，也不挑疫苗品牌，沒想到想搶一個預約比春節在中國搶返鄉車票還難。」

皇后區貝賽居民齊烽表示，他沒想到這麼快就有了接種疫苗的資格，「周一得知後很開心，但現在已經開心不起來了」，周二早上8時一到，他馬上進入紐約州的疫苗預約網站，但所有可預約站點都顯示沒有名額。

齊烽說，「兩天的搶疫苗之戰耗費了我很多精力，也影響了工作，下周資格繼續擴大後，若不加大供應量，恐怕更難約到了」。

長島 民眾也在爭搶疫苗名額，CVS、Walgreens等藥妝店一放出新名額，很快就被搶光。花園市的居民黃維琪表示，她3月30日早上7點起來「刷」網站，「幸運的預約一個下周的名額，但之後再給家人預約時，就沒那麼幸運了。」

紐約親子互助會過去為了幫助一些不會英文新移民與不懂電腦的長者預約疫苗，動員20多名義工每日在電腦前不斷刷新預約網站；該會負責人黃妮可說，「之前每天可以成功刷到40至50個預約，但自從開放30歲以上人群接種資格後，每天最多能刷出一兩個名額。」

黄妮可說現在他們和一些接種點達成合作關係，但僅限特定郵區編號的居民，其他區域的居民仍只能採不斷刷新網站的方式；「很多65歲以上長者至今沒有接種疫苗，即使成功幫他們拿到預約，有時也因各種原因無法前往，白白浪費掉名額。」

因為預約困難，一些人從中發現「商機」，公開出售預約；黃妮可說，「疫苗從預約到接種都是免費的，有需要的民眾可尋找正規機構幫助，不要誤信他人上當受騙。」

安服心公共健康服務中心(AMPHS)負責人余曼玉說，除預約疫苗接種十分困難，市府針對一些無法外出人群提供上門接種服務，也要等待非常長的時間，「我嘗試過幫人預約這類服務，發現竟需要等待四到六周時間。」

諾斯韋爾醫療系統(Northwell Health)從長島到威徹斯特郡設有約20個接種點，患者接診服務副總裁Holly Koehler表示，該醫療系統會定期更新名額，「通常每天至少更新一次、發出至少500個新名額，幾天前發出7000個，這取決於供應量。」