紐約市收堵車費 獲准繼續推進

聯邦政府已經同意州府繼續推進紐約市曼哈頓60街以南徵收堵車費的計畫，未來將加速進行環境評估和公眾評議流程。（記者和釗宇／攝影）

州長葛謨(Andrew Cuomo)30日表示，聯邦運輸部已經同意紐約繼續推進紐約市堵車費 計畫(Congestion-Pricing)，未來將加速進行環境評估和公眾評議流程。

州議會2019年批准堵車費計畫，擬對進入曼哈頓60街以南的私家車收費，預計將為大都會運輸署(MTA )在四年內帶來150億元收入，用於所需的地鐵、公車和鐵路維護升級，並減少碳排放、提高空氣質量，紐約市也將成為全美第一個實施堵車費的城市。

該計畫原訂今年初生效，但前川普政府行動緩慢，而且一直拒絕告知大都會運輸署環境評估流程的標準，導致無法順利進行。

大都會運輸署上月曾表示，聯邦政府此前已暗示將加快堵車費計畫的環境評估流程；葛謨表示，「徵收堵車費已被國際上證明是一種有效減少交通擁堵的方案，同時有助於增加公共交通的便利性和可靠性，提高空氣質量，該計畫將在紐約和全國的疫後恢復中起到重要作用。」

環境評估將計算該計畫的收費標準與相應對車流量和排放量的影響；州府和聯邦政府也可以選擇簡化環境評估流程，使計畫提早落地，預計這一流程仍須數月之久；聯邦高速公路管理局(Federal Highway Administration)代理局長波拉克(Stephanie Pollack)表示，期待協助紐約市加速推動環境評估，認為這項計畫非常重要，將為以後的類似計畫開創先例。

MTA主席兼執行長費伊(Patrick Foye)則表示，MTA正和聯邦政府合作制定收費系統的初步計畫以及相關技術的使用；另外，在公眾評議期，紐新康三州的居民和企業都有資格做出反饋。

市長白思豪(Bill de Blasio)表示，紐約市是附近地區的經濟引擎，「堵車費計畫與紐約市的未來息息相關，因為公共交通就是未來。」

乘客聯盟(Riders Alliance)執行總監普拉姆(Betsy Plum)表示，堵車費計畫為MTA增加的額外收入，有利於增加紐約市地鐵的可靠性和便利程度，希望最晚明年就能實施。