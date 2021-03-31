我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美病故破55萬 已施打1億4760萬劑疫苗

「走在路上都害怕」憂歧視治安 金山華人舉家遷回台

紐約市收堵車費 獲准繼續推進

記者和釗宇／紐約報導
聯邦政府已經同意州府繼續推進紐約市曼哈頓60街以南徵收堵車費的計畫，未來將加速進行環境評估和公眾評議流程。（記者和釗宇／攝影）
聯邦政府已經同意州府繼續推進紐約市曼哈頓60街以南徵收堵車費的計畫，未來將加速進行環境評估和公眾評議流程。（記者和釗宇／攝影）

州長葛謨(Andrew Cuomo)30日表示，聯邦運輸部已經同意紐約繼續推進紐約市堵車費計畫(Congestion-Pricing)，未來將加速進行環境評估和公眾評議流程。

州議會2019年批准堵車費計畫，擬對進入曼哈頓60街以南的私家車收費，預計將為大都會運輸署(MTA)在四年內帶來150億元收入，用於所需的地鐵、公車和鐵路維護升級，並減少碳排放、提高空氣質量，紐約市也將成為全美第一個實施堵車費的城市。

該計畫原訂今年初生效，但前川普政府行動緩慢，而且一直拒絕告知大都會運輸署環境評估流程的標準，導致無法順利進行。

大都會運輸署上月曾表示，聯邦政府此前已暗示將加快堵車費計畫的環境評估流程；葛謨表示，「徵收堵車費已被國際上證明是一種有效減少交通擁堵的方案，同時有助於增加公共交通的便利性和可靠性，提高空氣質量，該計畫將在紐約和全國的疫後恢復中起到重要作用。」

環境評估將計算該計畫的收費標準與相應對車流量和排放量的影響；州府和聯邦政府也可以選擇簡化環境評估流程，使計畫提早落地，預計這一流程仍須數月之久；聯邦高速公路管理局(Federal Highway Administration)代理局長波拉克(Stephanie Pollack)表示，期待協助紐約市加速推動環境評估，認為這項計畫非常重要，將為以後的類似計畫開創先例。

MTA主席兼執行長費伊(Patrick Foye)則表示，MTA正和聯邦政府合作制定收費系統的初步計畫以及相關技術的使用；另外，在公眾評議期，紐新康三州的居民和企業都有資格做出反饋。

市長白思豪(Bill de Blasio)表示，紐約市是附近地區的經濟引擎，「堵車費計畫與紐約市的未來息息相關，因為公共交通就是未來。」

乘客聯盟(Riders Alliance)執行總監普拉姆(Betsy Plum)表示，堵車費計畫為MTA增加的額外收入，有利於增加紐約市地鐵的可靠性和便利程度，希望最晚明年就能實施。

紐約市 堵車費 MTA

上一則

單株抗體療法可救命 越早越好…衛生局籲主動詢問醫生

下一則

槍匪闖華人宅劫走2000元 109分局警15分鐘逮2嫌

延伸閱讀

葛謨：紐約市堵車費計畫 聯邦政府同意繼續推進

葛謨：紐約市堵車費計畫 聯邦政府同意繼續推進
亞裔遭非裔重拳暴毆勒昏 紐約地鐵慘劇視頻瘋傳

亞裔遭非裔重拳暴毆勒昏 紐約地鐵慘劇視頻瘋傳
30歲以上紐約客 今起可預約打疫苗…16歲下周就輪到了

30歲以上紐約客 今起可預約打疫苗…16歲下周就輪到了
指控葛謨性騷擾又1人 已婚婦稱遭強吻

指控葛謨性騷擾又1人 已婚婦稱遭強吻
葛謨：30歲以上民眾30日起可預約接種 4月6日放寬至16歲

葛謨：30歲以上民眾30日起可預約接種 4月6日放寬至16歲
指控葛謨性騷又添1人 已婚女性稱葛謨強行捏臉親吻

指控葛謨性騷又添1人 已婚女性稱葛謨強行捏臉親吻

熱門新聞

劉湯米(中)接受採訪，還原案發經過。(陳先生提供)

華裔老夫婦遇襲 出手相助公車司機：不能坐視不理

2021-03-26 13:17
「精益求精通行碼」在紐約全面啟動。（州長辦公室提供）

紐約全面啟動「精益求精通行碼」 疫苗護照先試點

2021-03-27 17:10
位於法拉盛羅斯福大道的新世界商城一層的六福珠寶，於26日下午4時左右，遭到一名嫌犯的暴力搶劫。圖片來源：記者牟蘭/攝影

圖輯╱紐約法拉盛珠寶店 遭暴力搶劫

2021-03-26 17:21
七旬華男華埠酒店遭非洲裔連擊十拳倒地。(市警提供)

紐約7旬華翁 遭非裔連擊十拳倒地

2021-03-23 14:54
該男子踹倒一名65歲亞裔女性，並以反亞裔言論辱罵，現遭警方通緝。（市警提供）

非裔男狠踹亞裔婦 大罵「你不屬於這裡」

2021-03-30 02:29
長岡亮在感染新冠住院治療兩個月後返家，發現公寓被管理層清空。(取自GoFundMe)

樂譜、護照全被丟…亞裔男染疫住院 租屋被房東清空

2021-03-29 11:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
亞裔婦遭狠踹 住宅樓警衛忙關門未救助 已遭停職

亞裔婦遭狠踹 住宅樓警衛忙關門未救助 已遭停職
仇恨攻擊頻傳 保護亞太裔 拜登政府祭新措施

仇恨攻擊頻傳 保護亞太裔 拜登政府祭新措施
長賜輪脫困運河危機解除 美媒揭幕後大功臣是它

長賜輪脫困運河危機解除 美媒揭幕後大功臣是它
英科學家：新冠病毒正進化 打過疫苗又染疫是最糟情形

英科學家：新冠病毒正進化 打過疫苗又染疫是最糟情形
一場運河之亂…讓世界看見了美中「新冷戰」劇碼？

一場運河之亂…讓世界看見了美中「新冷戰」劇碼？