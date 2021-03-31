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疫苗漸普及 旅遊業初見復甦…業者樂觀7月將大幅回溫

記者牟蘭／紐約報導
甘迺迪國際機場(JFK)今年3月開始涌現大量人潮，多數遊客前往加勒比海等地區。(讀者提供)
甘迺迪國際機場(JFK)今年3月開始涌現大量人潮，多數遊客前往加勒比海等地區。(讀者提供)

隨著新冠疫苗逐漸普及，州府日前宣布4月1日起所有國內旅客進入紐約不再需要隔離，對紐約市旅遊業重啟是好消息；華裔旅遊業者表示，雖然近期沒有出現報復性旅遊熱，但已有大量遊客預訂今年年底與明年的郵輪與其他旅遊項目，有時甚至要忙到晚上10時才能下班，已初見旅遊業逐漸復甦。

「環宇假期」負責人葉秋生表示，因受疫情影響，各大郵輪公司與旅遊公司的大型旅遊團受到衝擊，二者目前尚未恢復，但近期已有大量民眾規畫年底與明年初的旅遊規畫，預定歐洲等航線的郵輪，「有時候要工作到晚上10時左右，才能下班。」

葉秋生說，為了吸引客源，部分郵輪公司打出今年5月31日預定明年4月30日前的郵輪，只要在48小時前取消，就能保留訂金的服務；他說，目前顧客只需交付部分訂金，若屆時郵輪票價下降，顧客只需支付最低價格的票價。

葉秋生也表示，顧客目前仍青睞五到六人的小團遊或自由行，3月到4月正值櫻花季，一些旅遊公司推出乘火車旅遊的套餐，讓民眾避免人潮，放心旅遊；他提醒，新冠疫情尚未消失，民眾出行時仍需做好防疫措施。

彩虹之旅國際旅行社銷售經理賈娟表示，該公司近期仍以機票業務為主，但已有民眾致電諮詢尼加拉大瀑布(Niagara Falls)與華府的櫻花團遊；不過，她也表示，近期詢問的人雖增加，但報團出行人不多，她說，按照目前情況預估，認為今年7月旅遊業應會大幅復甦，「到時候大家都打了疫苗，可以放心出遊」。

對於前往中國的機票價格，賈娟說，紐約目前仍只有飛往中國上海航線的東航航班，價格在4500元左右，7月後降至3000元左右；但她表示，洛杉磯與底特律等地飛往中國機票選擇多，價格也較紐約低，旅遊公司還開展酒店加核酸檢測一條龍服務，為民眾解決「返中難」問題。

葉秋生表示，已有遊客預定今年年底與明年的郵輪與其他旅遊項目，有時甚至要忙到晚上1...
葉秋生表示，已有遊客預定今年年底與明年的郵輪與其他旅遊項目，有時甚至要忙到晚上10時才能下班。(記者牟蘭／攝影)
葉秋生表示，部分旅客已著手旅遊計畫；圖為墨西哥機場。(葉秋生提供)
葉秋生表示，部分旅客已著手旅遊計畫；圖為墨西哥機場。(葉秋生提供)
隨著新冠疫苗的逐漸普與4月1日起所有國內旅客進入紐約不再需要隔離的規定，華裔旅遊...
隨著新冠疫苗的逐漸普與4月1日起所有國內旅客進入紐約不再需要隔離的規定，華裔旅遊業者表示，已初見旅遊業逐漸復甦。(記者牟蘭／攝影)
葉秋生提醒旅客，出行時仍應戴口罩，保持社交距離，避免疫情傳播。(記者牟蘭／攝影)
葉秋生提醒旅客，出行時仍應戴口罩，保持社交距離，避免疫情傳播。(記者牟蘭／攝影)
葉秋生表示，部分旅客已著手旅遊計畫；圖為墨西哥機場。(葉秋生提供)
葉秋生表示，部分旅客已著手旅遊計畫；圖為墨西哥機場。(葉秋生提供)
葉秋生提醒旅客，疫情尚未結束，呼籲民眾做好防疫措施。(記者牟蘭／攝影)
葉秋生提醒旅客，疫情尚未結束，呼籲民眾做好防疫措施。(記者牟蘭／攝影)
甘迺迪國際機場(JFK)今年3月開始涌現大量人潮，多數遊客前往加勒比海等地區。(...
甘迺迪國際機場(JFK)今年3月開始涌現大量人潮，多數遊客前往加勒比海等地區。(讀者提供)
隨著新冠疫苗的逐漸普與4月1日起所有國內旅客進入紐約不再需要隔離的規定，華裔旅遊...
隨著新冠疫苗的逐漸普與4月1日起所有國內旅客進入紐約不再需要隔離的規定，華裔旅遊業者表示，已初見旅遊業逐漸復甦。(記者牟蘭／攝影)

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